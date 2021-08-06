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Polis kontrol noktasında aşı uygulaması

Aşılanma oranının düşük olduğu kentlerden Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis kontrol noktasına da 'Covid-19 aşı alanı' kuruldu.
Polis kontrol noktasında aşı uygulaması

İlçeye giriş- çıkış yapanları kontrol eden polis ekiplerinin hemen ardından sağlık görevlileri de aşı olup olmadıklarını soruyor. Aşı olmayan ve yaptırmak isteyenlere hemen alanda uygulanıyor.
Vakaların azalması ve aşılama oranının artırılması için aşı seferberliğinin sürdürüldüğü Hakkari'de, sağlık ekiplerini çalışmalarına devam ediyor. Yüksekova ilçesinde birçok noktada mobil sağlık ekipleri görev alırken, ilçenin girişinde bulunan polis kontrol noktasında da aşı uygulamasına başlandı. Durdurulan sürücüler önce polis kontrolünden geçirilirken ardından da sağlık ekipleri, ilçeye giriş- çıkış yapanlara aşı olup olmadıklarını soruyor. Aşı olmayan ve yaptırmak isteyenlere ise hemen burada uygulanıyor.

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1 HAFTADA YOLDAN GEÇEN 800 KİŞİ AŞILANDI

1 hafta önce başlatılan uygulamayla yolculuk yapan 800 kişiye, sağlık ekipleri tarafından aşıları yapıldı. Aşı yaptıranlar da sağlık ekiplerinin bu uygulamasından çok memnun olduğunu söyledi. Yüksekova'ya yolculuk yapan Müslüm Erbay, defalarca aşı olmak istediğini fakat yoğunluğu nedeniyle yaptıramadığını belirterek, polis kontrol noktasında ilk doz aşısını oldu. Erbay, "Yüksekova girişinde buluna polis kontrol noktasında sağlık çalışanları tarafından aşı yapıldığını görünce ben de hemen fırsat bilip aşımı oldum. Bütün vatandaşlarımızın aşılarını yaparak kısa sürede bu salgından kurtulabiliriz" diye konuştu. 

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İKİNCİ DOZUNU POLİS KONTROL NOKTASINDA OLDU

İlk doz aşısını olanlardan Kadri Tatlı ise ikinci doz aşısını polis kontrol noktasında yaptırdı. Tatlı, "Sağlık çalışanlarımız polis noktasında, mahallelerde, köylerde vatandaşlarımıza aşı yapıyorlar.  Ben de ilk doz aşımı yaptırmıştım. İkinci doz aşımı da Yüksekova girişinde bulunan bu polis kontrol noktasında yaptım. Tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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