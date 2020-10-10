  • BIST 1.166
  • Altın 487,703
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 18 °C
»

Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi

Bursa’da 'alkollü restoran ruhsatı' olmasına rağmen gece kulübü olarak faaliyet gösteren eğlence merkezine polis, baskın düzenledi. 
Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, yaklaşık 80 bin üniversite öğrencisinin yaşadığı Görükle Mahallesi’nde alkollü restoran ruhsatı bulunan bir işletmenin, gece kulübü olarak faaliyet gösterdiği yönünde ihbar aldı. Hemen harekete geçen ekipler, 60 polis ile gece kulübüne baskın düzenledi. İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Aslan’ın bizzat yönettiği baskında, işletmede bulunan onlarca kişinin maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymayıp, yüksek müzik eşliğinde dip dibe dans ettiği görüldü. DJ eşliğinde eğlenen kalabalık, polisi görünce büyük şok yaşadı. 

TOPLAMDA 239 BİN LİRA CEZA

İşletme sahibi ile 75 müşteriye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan, toplam 239 bin 400 TL ceza uygulandı.

Bazı müşterilerin ceza kesilmemesi için direndiği mekan ile ilgili olarak, kapalı alanda sigara içildiği ve ruhsata uygun faaliyet göstermediği için yasal işlem de başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüzüne asit atan saldırganı affeden Berfin: Bu karardan çok pişmanlık duydum10 Ekim 2020 Cumartesi 10:28
  • 84 yaşında koronavirüsü yendi, 'Bal, tereyağı, yoğurt tükettim' dedi10 Ekim 2020 Cumartesi 10:27
  • Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor10 Ekim 2020 Cumartesi 10:26
  • Adana merkezli 12 ildeki FETÖ operasyonunda 7 tutuklama10 Ekim 2020 Cumartesi 10:26
  • Kırklareli'nde caminin alemleri çalındı10 Ekim 2020 Cumartesi 10:24
  • İstanbul'da balıkçı teknesi battı: 2 ölü10 Ekim 2020 Cumartesi 10:24
  • Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı10 Ekim 2020 Cumartesi 10:04
  • Kumdan heykeller 2021 sezonunda bambaşka olacak10 Ekim 2020 Cumartesi 09:44
  • Kaynanasını virüs bulaştıracağı iddiasıyla öldürmeye kalkan damada 20 yıl hapis istemi10 Ekim 2020 Cumartesi 09:42
  • Ermenistan ordusu Hadrut’taki yerleşim yerlerine saldırıyor10 Ekim 2020 Cumartesi 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti