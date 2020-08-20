Polis memuru, kaza sonrası kendisine saldıran iki kişiyi tabancayla yaraladı

HATAY'da, istirahatli polis memuru Ş.Ö., yaşanan kaza sonrası kendisine saldırdığı ileri sürülen çevre esnafından iki kişiyi tabancayla vurarak, yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Ş.Ö. isimli polis memurunun kullandığı 31 ACV 279 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgede esnaflık yapan Mustafa Şahin ve Mehmet Yıldızbaş, sürücülerden yolu açmalarını isteyince tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Yıldızbaş ve Şahin tarafından saldırıya uğradığı ileri sürülen polis memuru Ş.Ö. önce yere doğru uyarı atışında bulundu. Şahin ve Yıldızbaş’ın üzerine gelmesiyle bu kez Ş.Ö., Yıldızbaş’ı bacağından Şahin’i ise karnından yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Şahin ve Yıldızbaş hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Şahin’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ş.Ö. olayın ardından gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.