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Polis memuru 'Oğluma iyi bakın' dedi ve intihar etti

Kütahya'da yaşayan polis memurundan gelen son dakika haberi herkeste şok etkisi yarattı.
Polis memuru 'Oğluma iyi bakın' dedi ve intihar etti

Kütahya'da 10 yıllık polis memuru olan evli ve 1 çocuk babası Hasan Ç., Bahçelievler Mahallesi'de oturan kayınvalidesinin evine eşini ve çocuğunu almaya gitti.

İNTİHAR ETTİ

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'nde görevli Hasan Ç., evde çıkan tartışmanın ardından evin girişinde beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti.

"OĞLUMA İYİ BAKIN"

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Hasan Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede Hasan Ç.'nin cebinden 'oğluma iyi bakın' yazılı not çıktı.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Hasan Ç.'nin cesedi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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