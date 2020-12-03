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Polis otosuna çarpan alkollü sürücü: Çocuğa öğreteyim derken hata yaptım özür dilerim

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, çeşitli suçlardan tutuklanan kişilerin taşındığı minibüse korumalık yapan sivil polis otosuna çarpan ehliyetsiz sürücü Ramazan A. (38) kaçmaya çalışırken yakalandı.
Polis otosuna çarpan alkollü sürücü: Çocuğa öğreteyim derken hata yaptım özür dilerim

Olay, öğleden sonra, Merkezefendi'nin Bozburun Mahallesi Bozburun çevreyolu kavşağında meydana geldi. Ramazan A., yönetimindeki 20 AEJ 535 plakalı minibüs, önündeki tutuklu kişilerin cezaevine taşındığı araca korumalık yapan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büroda görevli İbrahim Ç.'nin kullandığı 20 ABN 762 plakalı sivil ekip aracına çarptı. Ramazan A. ilk çarpmanın ardından 2 kez daha polis otosuna çarptı. Polis bunun üzerine tutuklu kişilerden birinin kaçırılması ihtimali üzerinde durdu ve destek ekip istedi. Olay yerine, çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavşakta durup minibüsten inen Ramazan A. kaçmaya kalkınca, çarptığı otomobildeki polis ekiplerince yakalandı.

'ALKOLLÜ DEĞİLİM, CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTIM'

Yapılan kontrolde ehliyetsiz Ramazan A.'nın, 1.90 promil alkollü olduğu belirlendi. Çarptığı otomobilin polis aracı olduğunu bilmediğini söyleyen Ramazan A. "Farkında değildim, polis aracı olduğunu bilmiyordum. Bilmeden çarptım. Alkollü değilim. Cezaevinden yeni çıktım. Adam yaralamadan yattım. Denetimli serbestlik yasasından çıktım. Bana hiçbir olaya karışma dediler ama bak olaya karıştım buyur. Devletimize boynum her zaman kıldan incedir. Devletimiz var olduğu sürece biz de var oluruz. Çocuğa öğreteyim derken hata yaptım özür dilerim" diyerek kendini savundu.

Ramazan A. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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