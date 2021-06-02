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Polis otosuna saldırıp bacağından vurulduğu, aracı kaçırdığı anlar ortaya çıktı

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde dün yaşanan olayda, çok sayıda suç kaydı bulunan eli bıçaklı Murat Arslantaş'ın (35), polise saldırdığı ve polis aracına binerek kaçtığı anların vatandaş ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Polis otosuna saldırıp bacağından vurulduğu, aracı kaçırdığı anlar ortaya çıktı

İddiaya göre, vatandaşlar dün saat 23.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde elinde ekmek bıçağı olan ve yarı çıplak gezen bir şüphelinin çevreyi rahatsız ettiğini bildirdi. Birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Murat Arslantaş, ihbar üzerine gelen polis ekiplerini görünce polis otosunun camını kırdı. Arslantaş'ın saldırısı üzerine, polis otosundaki yolcu konumundaki polis memuru araçtan çıkarak Arslantaş'ı etkisiz hale getirmek için ardı ardına ateş etti. Ayağından yaralanan Arslantaş, polis otosuna binerek olay yerinden kaçmaya başladı. Şüpheli, yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca sonucunda yakalandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Arslantaş, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. 

OLAY ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK VE VATANDAŞ KAMERASINDA

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, olayın yaşandığı anların vatandaş ve güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde; sokak üzerinde yürüyen Murat Arslantaş'ın, polis ekiplerini görünce polis otosuna doğru koştuğu ve aracın camını kırdığı yer aldı. Olayın devamında ise polis otosunun yolcu koltuğunda bulunan polis memurunun tabancası ile Murat Arslantaş'ı etkisiz hale getirmek için ardı ardına görülüyor. Bir süre polis memurlarına direnen şüpheli, polis otosunun boş olmasını fırsat bilerek, polis otosuna binerek olay yerinden kaçıyor. Ayrıca, güvenlik kamerasında polis memurlarının aracın peşinden koştuğu da görülüyor.

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