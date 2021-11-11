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Polis Özel Harekat timleri törenle Suriye'ye uğurlandı

TUNCELİ Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, törenle Suriye'ye uğurlandı.
Polis Özel Harekat timleri törenle Suriye'ye uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği harekatlarla Suriye’de terörden arındırılan bölgelerde görev alacak olan Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Özel Harekat timleri için uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Vali Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve polis memurlarının yakınları katıldı.

Törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, "Türk milletinin yiğitleri, kahramanları yolunuz açık olsun. Kahramanlar, ülkemizi, milletimizi, bayrağımızı ve de masumu savunmak üzere vatan topraklarının dışına gidiyorsunuz. Oralar bize yabancı topraklar, oradaki insanlar bizden uzak insanlar değil. Oradaki mazlumlar ve masumlar, garibanlar gözlerinin ışığı ile sizleri bekliyor. Sizler milletimizi, devletimizi, şanlı al bayrağımızı oraya götüreceksiniz. Orada sadece bileğinizin gücü, yüreğinizdeki cesaretle değil, ahlakınızla da bu yüce milleti temsil edeceksiniz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim bileğinizden gücü, yüreğinizden cesareti, gönlünüzden merhameti eksik eylemesin. Rabbim gidip yapacağınız bu görevde yüce milletimize, devletimize ve al bayrağımıza karşı sizleri mahcup eylemesin. Yolunuz açık, göreviniz kutlu olsun" dedi.

Törenin ardından Polis Özel Hareket timleri, dualar eşliğinde uğurlandı.

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