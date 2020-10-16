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Polis 'sınırları zorlayan' uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Antalya Havalimanı'nda yürütülen çalışmalarda, yurda "sınırları zorlayan" yöntemlerle uyuşturucu sokma girişiminde bulunanlara geçit verilmiyor.
Polis 'sınırları zorlayan' uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Antalya Havalimanı'nda, "yutma, çorbanın, kuru gıdanın, ilaç şişesinin ya da ekmeğin içinde saklama" gibi yöntemlerle yurda uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheliler, yakalanmamak için her yolu deneseler de polisin titiz çalışmasından kaçamıyor.

Yüzlerce ülkeden milyonlarca turistin kente giriş yaptığı Antalya Havalimanı'nda, zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik köpeklerinin de desteğiyle havalimanında görevlerini titizlikle yürütüyor.

Uyuşturucu kaçakçılığı yaptıklarına dair ciddi şüphelerin bulunduğu kişilere yönelik çalışmalarda bütün detaylar masaya yatırılıyor. Önce narkotik köpeklerle valiz, gıda ve kıyafetlerde detaylı arama yapılıyor.

Şüphelilerin uyuşturucu sevkiyatı için farklı yöntemleri kullanmış olabileceği hesap ediliyor. Bunun için aramalarda ekstra özen gösteriliyor.

Uyuşturucuyu yutarak, ilaç şişesinde, iç çamaşırlarında, şampuan kutusunda, çorbada, kuru gıdada ve ekmek arasında saklama gibi yöntemlere başvuran şüpheliler, polisin dikkatli çalışmalarıyla tespit ediliyor.

Uyuşturucunun tespit edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasında narkotik köpekleri de aktif görev alıyor.

Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulundu
Narkotik ekiplerinin havalimanında sürdürdüğü çalışmalar kapsamında bugüne dek uyuşturucu sevkiyatı için çok farklı yöntemlerle karşılaşıldı.

2017'de kente gelen Venezuela uyruklu kadının röntgen filminde, midesinde kokain bulunan 78 kapsül tespit edildi.

2019'da mide ve bağırsaklarında 400 kapsül uyuşturucu bulanan Fas uyruklu 4 zanlı yakalandı.

Birinin midesinde diğerinin de valizinde eroin çıkan İran uyruklu 2 zanlı 20019'da tutuklandı.

Midesinde ve bağırsağında 45 kapsül uyuşturucu bulunan İran uyrukla zanlı 20019'da cezaevine gönderildi.

İran ve Fas'tan 2019'dan bu yıl eylüle kadar mide ve valize saklanan 15 kilo 240 gram esrar ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.

Almanya'dan gelen bir turistin valizinde, şampuan kutusunun içinde 29 gram, başka bir yolcunun valizinde ise ilaç şişesinde ve ekmek içinde gizlenmiş 83 gram esrar bulundu.

Yurt dışından gelen bir yolcunun yanında getirdiği çorbanın ve şekerlemenin içinde 72 gram esrar saklandığı tespit edildi.

4 gün önce, bir yolcunun valizinde ise kek ve kurabiyenin içine çikolata görünümü verilerek yerleştirilen esrar ele geçirildi.

AA ekibi, Antalya Havalimanı'nda senaryo gereği narkotik köpeğinin uyuşturucuyu bulmasını görüntüledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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