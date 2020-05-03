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Polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin TL ceza

Konya'da, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, iki farklı yerdeki polis kontrol noktasından otomobiliyle kaçan sürücü Cem Ö. (21), kovalamaca sonucu yakalandı.
Polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin TL ceza

 Otomobili trafikten men edilen sürücüye trafiği tehlikeye düşürmek, dur ihtarına uymamak gibi çeşitli suçlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 bin 612 TL ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nca 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Konya'nın da farklı yerlerinde polis kontrol noktaları oluşturdu. Akşam saatlerinde İhsaniye Mahallesi'nde kontrol noktasında görev yapan polis ekipleri, Cem Ö. yönetiminde 34 HE 0312 plakalı otomobili durdurdu, seyahat izin belgesini istedi. Bu sırada sürücü otomobiliyle uzaklaşmaya başladı. Polisin müdahalesine rağmen sürücü hızlanarak kaçtı. Bunun üzerine otomobilin plakası diğer polis ekiplerine bildirildi. Sürücü kısa bir süre sonra Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'ndeki kontrol noktasındaki polisin de 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Kısa süren kovalamaca sonucu otomobil, Kosova Mahallesi'nde durduruldu. Sürücü Cem Ö.'ye trafiği tehlikeye düşürmek, dur ihtarına uymamak gibi çeşitli suçlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 bin 612 TL ceza kesildi, otomobil de trafikten men edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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