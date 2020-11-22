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Polise ateş açan uyuşturucu satıcısı yaralı yakalandı

KAYSERİ’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen Yusuf C., kovalamacanın ardından polisle girdiği çatışmada düşüp, ayağını kırınca yakalandı. Yusuf C., polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.
Polise ateş açan uyuşturucu satıcısı yaralı yakalandı

Olay, Kocasinan Mahallesi Bozantı Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen Yusuf C., Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak, 38 ADT 362 plakalı hafif ticari araçla kaçmaya başladı. 3 kilometre süren kovalamaca sırasında Yusuf C., aracıyla Uğurevler Mahallesi'ndeki 258 nolu çıkmaz sokaktaki kaldırıma çıkarak, kaza yaptı. Tabancasıyla birlikte yaya olarak kaçmaya başlayan Yusuf C., takip eden polislere 2 el ateş etti. Şans eseri kurşunlar polislere isabet etmedi. Polislerin de ateş açtığı Yusuf C., çatışma sırasında ayağının kaldırıma takılmasıyla düştü. Ayağı kırılan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Yusuf C.'nin kullandığı araçta yapılan aramada 110 gram metamfetamin, hassas terazi ile alüminyum folyo ele geçirildi.

Yaralı olarak yakalanan Yusuf C., olay yerine çağrılan ambulansla polis nezaretinde Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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