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Polise saldırı planlayan DEAŞ'lı teröriste ağırlaştırılmış müebbet istendi

Bursa'da kundaklama şüphelisi olarak yakalanmasının ardından polise yönelik bombalı eylem hazırlığı yaptığı ortaya çıkarılan DEAŞ'lı terörist hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 43 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Polise saldırı planlayan DEAŞ'lı teröriste ağırlaştırılmış müebbet istendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan ve polise yönelik saldırı planladığını itiraf eden DEAŞ'lı terörist hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 43 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Ağustos 2020'de İnegöl'deki bir fabrikada meydana gelen kundaklamanın faili olarak yakalanan ve DEAŞ adına bombalı eylem hazırlığı yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu M.A. (20) ile ona yardım ettiği öne sürülen Suriyeli A.A. ile ilgili soruşturma tamamladı.

Savcılıkça, M.A. hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "nitelikli mala zarar verme" ile "gece iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 43 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, A.A. hakkında da "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ilçedeki 5 kundaklama olayını DEAŞ adına yaptığını anlatan sanığın, çalıştığı fabrikadaki odasında yapılan aramada, gizli bölmelerde patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve canlı bomba yeleği için dikime hazır kumaş parçaları bulunduğu belirtildi.

Türkiye'ye 3 yıl önce kaçak yollarla gelen ve bir tanıdıkları tarafından getirildikleri İnegöl'de işe giren M.A'nın cep telefonundaki incelemede ise terör örgütüyle ilgili çok sayıda görsel materyal bulunduğu bilgisine yer verilen iddianamede, telefon dosyalarında el yapımı patlayıcı hazırlanmasına yönelik videolara da rastlandığı bildirildi.

M.A, iddianamedeki ifadesinde, 2016'da katıldığı terör örgütünün kamplarında aldığı silah ve bomba eğitimleri hakkında bilgiler verdi.

Eğitimler sırasında 4-5 kişinin canlı bomba eylemine katılmak için yanlarından ayrıldığını anlatan M.A, bu teklifin kendisine de geldiğini ancak kabul etmediğini ileri sürdü.

M.A'nın DEAŞ'ın hiyerarşik yapısı içerisine girip elebaşların emir ve talimatlarına uygun hareket ettiği vurgulanan iddianamede, bu şekilde şüpheliyle örgüt idaresi arasında üyelik için gerekli bulunan organik bağın kurulduğu anlatıldı. İddianamede, sanığın DEAŞ adına yaptığı kundaklama eylemlerinin görüntülerini sosyal medya hesabından örgüt elebaşlarının bulunduğu gruba gönderdiği kaydedildi.

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