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Polise satırla saldırdı, sabıkalı çıktı

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan R.G., çantasından çıkardığı satırla polislere saldırıp, kaçmak istedi. Etkisiz hale getirilerek, gözaltına alınan şüphelinin çantasından hırsızlık olaylarında kullandığı tornavida, pense ve yan keski çıktı.
Polise satırla saldırdı, sabıkalı çıktı

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı geçen pazar akşamı, Şirintepe Mahallesi Maraş Sokak üzerinde yürüyen R.G.’yi şüphe üzerine durdurdu. Ancak şüpheli, çantasından çıkardığı satırı polislere salladı. Ardından da kaçmak istedi. Yakalanan R.G.’nin çantasında ise hırsızlık amacıyla kullandığı saptanan pense, tornavida, bıçak ve falçata ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin hırsızlık, gasp, yaralama ve uyuşturucu suçlarından sabıkalı olduğu belirlendi. Güllük Mahallesi’nde yaşanan bir hırsızlık olayının da faili olduğu ortaya çıkan R.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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