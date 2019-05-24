  • BIST 84.596
  • Altın 252,590
  • Dolar 6,0970
  • Euro 6,8177
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 18 °C
»

Polisi alarma geçiren olay

Antalya'da, çıkardığı tişörtü ve ayakkabıları ile cep telefonunu çimlerin üzerine bırakıp, Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü alandaki kayalıklardan denize atlayan Bektaş D.'yi (29) balıkçılar kurtardı.
Polisi alarma geçiren olay

Olay, akşam saatlerinde Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi’nde, Düden Şelalesi’nin denizle buluştuğu seyir alanında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Bektaş D., ayakkabısını ve tişörtünü çıkarıp, seyir alanındaki çitleri aştı. Şelalenin döküldüğü alandaki kayalık alana inen Bektaş D., denize atladı. Bektaş D.'nin atladığını görenler, durumu polise bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, bir bankta Bektaş D.'ye ait, tişört, bir çift ayakkabı, bir paket sigara ve cep telefonu buldu. Ekipler, çevredekilerin ifadesi doğrultusunda Bektaş D.'yi arama çalışması başlattı ancak sonuç alınamadı. Yaklaşık 45 dakika süren arama çalışmaları sonrasında, Bektaş D.'nin denize atladığı alanın açığında balıkçılar tarafından bulunduğu belirlendi. Tekneye alınarak şelaleye yakın bir alandan kıyıya çıkarılan Bektaş D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bektaş D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'a sağanak yağış uyarısı24 Mayıs 2019 Cuma 05:54
  • İngiltere'den Rusya uyarısı23 Mayıs 2019 Perşembe 21:30
  • Canan Kaftancıoğlu hakkında iddianame düzenlendi: 17 yıla kadar hapis...23 Mayıs 2019 Perşembe 16:01
  • 24 Mayıs 2019 Cuma Hutbesi - Diyanet İşleri Başkanlığı 24.05.201923 Mayıs 2019 Perşembe 15:48
  • Erdoğan'dan istihdam çıkışı rahatsız olanlar var23 Mayıs 2019 Perşembe 15:46
  • 12'şer yıl hapis cezası alında yakınları birbirine girdi23 Mayıs 2019 Perşembe 15:04
  • Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var23 Mayıs 2019 Perşembe 14:59
  • Erdoğan: Ülkemiz cazibe merkezi haline gelecek23 Mayıs 2019 Perşembe 14:55
  • 14 gün sonra kayıp AA Muhabirinin cansız bedenine ulaşıldı23 Mayıs 2019 Perşembe 14:25
  • Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı23 Mayıs 2019 Perşembe 14:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti