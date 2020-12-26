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Polisi görünce kaçtı, otomobilin altına uyuşturucu saklarken yakalandı

DİYARBAKIR'da bir kişi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevi yapan polisleri görünce kaçmaya başladı.
Polisi görünce kaçtı, otomobilin altına uyuşturucu saklarken yakalandı

Olay, Bağlar ilçesinde bulunan 257'nci sokakta meydana geldi. Bağlar Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevi gerçekleştirdi. Bu sırada polisi gören ismi öğrenilemeyen bir kişi kaçmaya başladı. Durumu fark eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaşanan kovalamacanın sonunda şüphelinin bir otomobilin altına uyuşturucu attığını fark etti. Kısa süren kovalamaca sonucu şüpheli yakalanırken, polis ekipleri şüphelinin otomobilin altına attığı uyuşturucuya el koydu. 

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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