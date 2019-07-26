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Polisi vur emrini Adnan Oktar vermiş

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede ortaya çıktı. Oktar’ın talimatı: Örgütteki her erkek haftada bir gün nöbet tutmak zorunda. Muhtemel bir operasyona karşı da silahla ateş edebilir.
Polisi vur emrini Adnan Oktar vermiş

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan 171’i tutuklu 226 şüphelinin yer aldığı 3 bin 908 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede şunlar yer aldı:

* Örgüt, gerektiğinde kullanmak, Adnan Oktar’ı korumak ve kaçmayı çalışanları korkutmak için silahlanmış. Üyeler, silah ruhsatını ise sahte kuyumcu ve şirketler kurarak elde etmiş. Üyelerin, hangi silahı alacağını Oktar karar vermiş. Adreslerde toplam 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirilmiştir.

* Üyeler, “Resul” gördükleri Oktar’ı korumak için kaldığı ‘Dragos’ olarak adlandırılan evin etrafında, A9 TV stüdyosunda ve onun gittiği her yerde nöbet tutmuş. Şebekedeki her erkeğin haftada en az bir gün nöbet tutması mecburi kılınmış.

* Örgüt lideri, muhtemel adli operasyon esnasında kimin ne şekilde davranacağını söyleyip gerektiğinde silah kullanması yönünde emir vermiş. Böyle ki 11 Temmuz 2018 tarihinde, örgütün merkezi Dragos’a yapılan operasyonda, üye Mert Sucu güvenlik güçlerine ateş açmıştı. Bu saldırının, Oktar’ın talimatları doğrultusunda gerçekleştiği değerlendirilmektedir.

* Oktar’ın üyeler tarafından mehdi olarak görüldüğü anlaşılmıştır. Sebebi ise doğduğu 1979 yılında Boğaz’da tanker patladığı, bu vakanın üyelerce mehdiye alamet olduğuna inanılması.

* Kendisini peygamber üstü bir konumda gören lidere hizmet etmek, talimatlarını sorgulamadan yapmak, imanın gereği olarak lanse edilmiş.

* Erkekler, askerlik yapmamaları için yurtdışında çalışıyormuş gibi gösterilmiş. Fırsat olduğunda da bedelli askerlik yaptırılmıştır.

* Ayrıca erkekler, bazıları çocuk yaşta olmak üzere kız ve kadınları, zengin, başarılı iş adamı imajı çizerek ağlarını düşürmüş. Erkekler, cinsel istismar ve tecavüzde bulunduğu kişileri kayda alıp şantajla örgütten kopmasını engellemiş.

Türkiye Gazetesi

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