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Polisin dikkati sayesinde 94 parça tarihi eser ele geçirildi

İZMİR'in Buca ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan taksi içerisinde müşteri konumundaki Lavin Hayal A.'nın (32) çantasında 94 parça eşya ve tarihi eser ile 3 tabanca ele geçirdi.
Polisin dikkati sayesinde 94 parça tarihi eser ele geçirildi

Olay, Doğuş Caddesi ile Erdem Caddesi kesişiminde meydana geldi. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bölgede yaptıkları uygulama kapsamında bir taksiyi durdurdu. Ekipler, taksi sürücüsüne ve müşteri konumundaki Lavin Hayal A.'ya kimlik kontrolü yaptı. Uygulama sırasında falcı ve ajans sahibi olduğunu belirten Lavin Hayal A.'nın kimliğini çıkartırken çantasında silah olduğu fark edildi. Silahın kuru sıkı olduğunu belirten Lavin Hayal A., gözaltına alındı.

Savcılık talimatıyla Lavin Hayal A.'nın çantası incelenirken, yapılan armada 1 kuru sıkı tabanca, 2 tabanca, 4 fişek, çalıntı olduğu değerlendirilen 19 farklı marka ve modelde kol saati, 1 Kore madalyası, 10 kolye ucu, 3 altın görünümle sikke, 6 gümüş görünümlü sikke, 51  bronz görünümlü sikke, 1 mühür, 2 insan  tasvirli yüzük taşı, 1 taşlı yüzük, farklı ebatlarda ve farklı şekillerde 17 obje ve obje parçaları, 3 metal minyatür kadeh, 3 metal insan tasvirli minyatür heykel, 5  yıpranmış ve bazı sayfaları yırtık eski kitap, 2 el yazması eski kitap, 1 insan figürlü yarım heykel olmak üzere toplam 94 parça tarihi eser ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık, gasp, kasten yaralama gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunan Lavin Hayal A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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