Polisin kapattığı kahvehaneyi 2 saat sonra yeniden açtılar: 24 gözaltı, 98 bin TL ceza

Karaman'da, kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu öğrenen polis, düzenlediği operasyonla içeride kumar oynayan 15 kişiyi gözaltına alıp, iş yerini kapattı. Yaklaşık 2 saat sonra yeniden açılan kahvehanede bu kez de de 9 kişi gözaltına alındı

Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kirişçi Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde bir pasaj içindeki O.T.'ye ait kahvehanenin, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine kahvehaneye operasyon düzenleyen polis, içeride kumar oynadığı öne sürülen 15 kişiyi gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. İş yerini de kapattı.

2 SAAT SONRA TEKRAR AÇTILAR

Polis merkezine götürülen şüpheliler hakkında yasal işlemler sürdüğü sırada yaklaşık 2 saat sonra gözaltına alınmayan başka bir garson tarafından kahvehane yeniden açıldı. Bunu öğrenen polis, yeniden operasyon düzenledi. İçeride kumar oynadığı öne sürülen 9 kişi daha gözaltına alındı.

PASAJ İÇİNDEKİ KORİDORA DA KUMAR OYNAMAK İÇİN BÖLÜM YAPMIŞLAR

Polis, kahvehanede yaptığı araştırmada, iş yerinin arka tarafından bir pasajın koridoruna açılan bir gizli kapının olduğunu belirledi. Kapıyı açıp koridora çıktığında ise kumar oynamak için sunta ve demir parmaklıklarla çevrili bir bölümle karşılaştı. Aynı zamanda koridordan da olası bir polis baskınında kaçabilmek için sokağa çıkan bir kapının olduğunu saptadı. İş yerinde de kumar oynayan kişilerin isimleri ve onlara ait borçlarının bulunduğu bir defter de ele geçirildi.

97 BİN 500 TL PARA CEZASI

Polis, gözaltına alınan 24 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 97 bin 500 TL idari para cezası uyguladı. Aynı zamanda şüpheliler hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan da adli işlem başlattı. Operasyonlar sırasında kahvehanede bulunmayan iş yeri sahibi O.T. hakkında da 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarından adli işlem başlatılacağı öğrenildi.