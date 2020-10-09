Polisin parmağının kırıldığı arbedede esnaf tutuklandı

BOLU'da, park kavgasına müdahale eden polise mukavemet gösterip, parmağının kırılmasına neden olan esnaf İlhan Caba tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta meydana geldi. Caddede iş yerleri bulunan 2 esnaf arasında araç park etme meselesinden tartışma çıktı. Taraftar birbirlerinden şikayetçi olmak için olay yerine polis çağırdı. Ancak taraflardan İlhan Caba ve eşi Ayla Caba gelen polislerle tartışmaya başladı. Bunun üzerine arbede çıktı. Arbede sırasında polis, İlhan Caba'yı yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Ayla Caba ise sinir krizi geçirerek, fenalaştı. Ayla Caba, olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince hastaneye götürülürken, İlhan Caba gözaltına alındı. Arbede sırasında parmağı kırılan bir polis memuru da tedavi için hastaneye sevk edildi.

Gözaltına alınan İlhan Caba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Caba, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.