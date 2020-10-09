  • BIST 1.166
  • Altın 484,144
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 28 °C
»

Polisin parmağının kırıldığı arbedede esnaf tutuklandı

BOLU'da, park kavgasına müdahale eden polise mukavemet gösterip, parmağının kırılmasına neden olan esnaf İlhan Caba tutuklandı.
Polisin parmağının kırıldığı arbedede esnaf tutuklandı

Olay, dün öğle saatlerinde Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta meydana geldi. Caddede iş yerleri bulunan 2 esnaf arasında araç park etme meselesinden tartışma çıktı. Taraftar birbirlerinden şikayetçi olmak için olay yerine polis çağırdı. Ancak taraflardan İlhan Caba ve eşi Ayla Caba gelen polislerle tartışmaya başladı. Bunun üzerine arbede çıktı. Arbede sırasında polis, İlhan Caba'yı yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Ayla Caba ise sinir krizi geçirerek, fenalaştı. Ayla Caba, olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince hastaneye götürülürken, İlhan Caba gözaltına alındı. Arbede sırasında parmağı kırılan bir polis memuru da tedavi için hastaneye sevk edildi.

Gözaltına alınan İlhan Caba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Caba, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı09 Ekim 2020 Cuma 16:08
  • İskenderun'daki orman yangını yerleşim alanına sıçradı09 Ekim 2020 Cuma 15:50
  • Anayasa Mahkemesinden zorunlu trafik sigortası ile ilgili iptal kararı09 Ekim 2020 Cuma 15:42
  • Türkiye, Barış Pınarı bölgesindeki sivilleri yalnız bırakmadı09 Ekim 2020 Cuma 15:41
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, başkentte cuma namazı kıldırdı09 Ekim 2020 Cuma 15:06
  • Türk Kızılayın Azerbaycan'a yardım malzemesi götüren konvoyu yola çıktı09 Ekim 2020 Cuma 15:05
  • Eski Cumhurbaşkanı Atambayev, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifasını talep etti09 Ekim 2020 Cuma 14:23
  • Bakan Kurum 1739 konutun temelini attı09 Ekim 2020 Cuma 14:00
  • 1 kilometre hız farkı ile kesilen para cezasını iptal ettirdi09 Ekim 2020 Cuma 13:20
  • Bisikletler kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı09 Ekim 2020 Cuma 13:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti