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Polislerden kaçtı ama cezadan kaçamadı

Adana'da, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde polisten kaçmaya çalışırken yakalanan Velit D. (20), pastaneye gitmek için evden çıktığını, ekipleri görünce de kaçtığını söyledi ancak Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlal ettiği için cezadan kurtulamadı. 
Polislerden kaçtı ama cezadan kaçamadı

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kuruyemiş dükkanında gerçekleşen hırsızlık olayının ardından şüphelileri yakalamak için ara sokaklarda arama yapan polisler, yolda bir genci durdurmak istedi. Polisleri fark eden genç, kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan gencin kimliğinin Velit D. olduğu belirlendi. 

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ GÖRDÜ, SAÇINI DÜZELTTİ

Gözaltına alınıp, polis aracına bindirilen Velit D.'nin, gazetecilerin kendisini görüntülendiğini fark edince eliyle saçını düzeltmesi dikkat çekti. Gazetecilerin "Neden kaçtın" diye sorması üzerine Velit D., "Polis ağabey gel dedi. Sokağa çıkma yasağı var tabi, o yüzden kaçtım. Ceza yazacaklar, paramız yok. Pastaneye gidiyordum, yemek yemek için. Telefonum da yok. Eğer hırsızlık yapsaydım, mahallede gezmezdim" diye cevap verdi. Öte yandan hırsızlık mahallinde yapılan kamera görüntüsü incelemesinde Velit D.'nin olayla ilgisinin olmadığı saptandı. Velit D.'ye kısıtlamaya rağmen sokağa çıktığı için Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlalden cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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