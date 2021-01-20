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Polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü otomobil ile dereye uçtu 

İzmir'in Çiğli ilçesinde, iddiaya göre ağabeyine ait otomobili gizlice alarak arkadaşı ile birlikte gezmeye çıkan 14 yaşındaki genç, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kendisini durdurmak isteyen polisin 'Dur' ihtarına uymadı.
Polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü otomobil ile dereye uçtu 

Olay, saat 02.00 sıralarında Egekent Mahallesi 8826 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, H.C.A. ağabeyine ait otomobili alarak, arkadaşı B.A.(20) ile birlikte akaryakıt istasyonuna gitti. Akaryakıt aldıktan sonra otomobille gezen H.C.A. ve B.A., polis ekiplerinin dikkatini çekti. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesi ile polis ekipleri H.C.A.'nın kullandığı 34 COK 529 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kaçtığı sırada sokakta dönmek için manevra yaptı. H.C.A'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu.

Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile H.C.A. ve arkadaşı B.A. dereden çıkartıldı. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde otomobili kullanan H.C.A. ile yanında bulunan B.A.'nın kazadan yara almadan kurtulduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, H.C.A.'ya ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye atmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından idari para cezası uygulandı. Otomobil sahibine ise idari para cezası kesilirken, araçta yolcu konumunda bulunan B.A.'ya da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten para cezası kesildi. Dereye uçan otomobil ise çekici vasıtası ile bulunduğu yerden çıkartıldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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