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Polisten kaçan sürücü yayaların arasına daldı

Ümraniye’de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan lüks otomobil kovalamacanın ardından yayaların arasına daldı. İkisi ağır dört kişi yaralanırken sürücü ve yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı.
Polisten kaçan sürücü yayaların arasına daldı

Olay 04.00 sularında Aşağı Dudullu Mahalesi Şahinler Caddesi’nde meydana geldi. 34 HZ 8545 plakalı lüks otomobilin sürücüsü Mutlu Çağatay Keskin ve yanındaki Onur Dikmen, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

YAYALARIN ARASINA DALDI

Yaşanan kovalamacanın ardından ters istikametten gelerek Şahinler Caddesi’ne giren şüpheliler, halı sahadan evlerine döndükleri belirtilen altı kişilik grubun arasına daldı. Araç daha sonra sokaktaki bariyerlere ve bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından sürücü araçtan inerek kaçtı.

2'Sİ AĞIR 4 YARALI

Gürültüyle sokağa çıkan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yaşar Aydın, Salih Aydın, İsmet Aydın ve Alper Malkoçoğlu ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmet Aydın ile Alper Malkoçoğlu’nun sağlık durumlarının ciddi olduğu bildirildi.

MAHALLE ARASINDA YAKALANDI

Kazanın ardından Onur Dikmen olay yerinde, kaçan sürücü Mutlu Çağatay Keskin ise ekiplerin yaptığı çalışmayla mahalle arasında yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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