  • BIST 1.397
  • Altın 460,634
  • Dolar 7,6610
  • Euro 9,3570
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 2 °C
» »

Polisten kaçarken evin duvarına çarptı, yakalanınca ağladı: Sen korku nedir bilir misin?

Polisten kaçarken evin duvarına çarptı, yakalanınca ağladı: Sen korku nedir bilir misin?
Bursa’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Kamuran Mehmetoğlu (34), 500 metrelik kovalamacanın ardından evin duvarına çarpınca yakalandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çiçek Caddesi'nde farları yıkılmadan seyreden Kamuran Mehmetoğlu (34) yönetimindeki 16 MA 1360 plakalı otomobili, durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü. Bölgede ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Mehmetoğlu, kovalamaca sırasında Zümrütevler Mahallesi’nde park halinde bulunan araçlara çarparak, yaklaşık 500 metre boyunca kaçışını sürdürdü. Ziver Sokak üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Kamuran Mehmetoğlu bir evin duvarına çarpınca yakalandı.

YAKALANINCA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözyaşı dökerken, ekiplere çocuğunun doğum günü olduğunu ve pasta almak için dışarı çıktığını iddia ederek, ceza yemekten kurtulmaya çalıştı. Para cezasından korktuğu için kaçtığını söyleyen Mehmetoğlu kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere de, "Sen korku nedir bilir misin?” dedi. Gazetecilere ise "Beni rezil ettiniz” diyerek tepki gösteren Mehmetoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

6 BİN TL CEZA KESİLDİ

Şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal, trafiği tehlikeye düşürmek, hız sınırı ihlali, polisin ‘dur’ ihtarına uymamak suçlarından toplam 6 bin TL ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelinin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Beyoğlu'nda gasp dehşeti kamerada
Beyoğlu'nda gasp dehşeti kamerada
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde rahatsızlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde rahatsızlandı
Otomobiliyle makas atan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada
Otomobiliyle makas atan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada
Şırnak'ta zeytin hasadı heyecanı
Şırnak'ta zeytin hasadı heyecanı
Elleri montunun cebinde olan motosiklet sürücüsü, kamerada
Elleri montunun cebinde olan motosiklet sürücüsü, kamerada
Kahvehanede kumar oynayanlar, havalandırma deliğinden görüntülendi
Kahvehanede kumar oynayanlar, havalandırma deliğinden görüntülendi
Son Eklenen Videolar
Cimnastiğin "yükselen yıldızı" Derin Tanrıyaşükür'ün ilk madalya sevinci
Cimnastiğin "yükselen yıldızı" Derin Tanrıyaşükür'ün ilk madalya sevinci
Kısıtlamada sokaktaki çocukları polis sireniyle korkutarak evlerine soktu
Kısıtlamada sokaktaki çocukları polis sireniyle korkutarak evlerine soktu
Pazarcıların tezgah podyumda sebze- meyve defilesi ilgi çekti
Pazarcıların tezgah podyumda sebze- meyve defilesi ilgi çekti
Baba ve oğulları gürültü kavgasında komşu 2 kardeşi bıçaklayıp, otomobille çarptı
Baba ve oğulları gürültü kavgasında komşu 2 kardeşi bıçaklayıp, otomobille çarptı
Ankara'da 2 kişinin öldüğü çatışma anı güvenlik kamerasında 
Ankara'da 2 kişinin öldüğü çatışma anı güvenlik kamerasında 
Antalya Adliyesi'nde 'şüpheli motosiklet' alarmı
Antalya Adliyesi'nde 'şüpheli motosiklet' alarmı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti