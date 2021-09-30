  • BIST 1.406,390
  • Altın 501,56
  • Dolar 8,8550
  • Euro 10,2600
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 13 °C
»

Polisten kaçıp, kaza yapınca yakalanan sürücünün otomobilinden otomatik tabanca çıktı

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 2 kilometrelik kovalamaca sonucu kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.
Polisten kaçıp, kaza yapınca yakalanan sürücünün otomobilinden otomatik tabanca çıktı

Saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi çevresinde devriye görevinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, şüphelendikleri 01 DKN 80 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Yaklaşık 2 kilometre kavalamaca sonucu sürücü, Onur Mahallesi'nde otomobilini duvara çarpınca aracı terk edip, koşarak kaçışını sürürdü. Bölgeyi ablukaya alan polis, ismi açıklanmayan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Şüphelinin duvara çarptığı otomobilde yapılan aramada ise Thompson marka otomatik tabanca ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, silahlarla birlikte Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 ilde ele geçirilen 71,6 kilogram uyuşturucu Ankara Emniyetinde sergilendi30 Eylül 2021 Perşembe 09:29
  • Kilis ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama30 Eylül 2021 Perşembe 09:18
  • Bulundurulması yasak olan cıva ve kimyasal karışımlar ele geçirildi29 Eylül 2021 Çarşamba 14:46
  • Şırnak'ta aranan şüpheliyi JASAT yakaladı29 Eylül 2021 Çarşamba 13:02
  • Esenyurt'ta arkadaşını silahla öldürdü29 Eylül 2021 Çarşamba 12:34
  • İstanbul'da kilolarca uyuşturucu yakalandı29 Eylül 2021 Çarşamba 12:32
  • 81 ilde 'huzur' uygulaması; aranan 1156 kişi yakalandı29 Eylül 2021 Çarşamba 11:45
  • Tekirdağ'daki 'çiftlik' operasyonunda 2 tutuklama29 Eylül 2021 Çarşamba 09:49
  • Ankara'daki DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı29 Eylül 2021 Çarşamba 09:27
  • Asansöre binme tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ağır 2 yaralı28 Eylül 2021 Salı 20:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti