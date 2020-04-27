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Polisten koronavirüsle mücadeleye büyük katkı

Koronavirüsle mücadelede verilen bütün görevleri mesai kavramı gözetmeden özveriyle yerine getiren emniyet teşkilatının mensupları, mücadelenin "gizli kahramanları" arasında yer alıyor.
Polisten koronavirüsle mücadeleye büyük katkı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede sağlıkçılarla birlikte özverili şekilde çalışan emniyet teşkilatı mensupları, kendisinden çok toplumun sağlığını düşünerek görev yapıyor.

Konya'da, umreden dönenler ile yurt dışından getirilerek kentteki yurtlarda gözlem altında tutulan 2 bin 686 vatandaşla, gelişinden tahliyesine kadar her sürecinde itinayla ilgilenen ekipler, diğer yandan da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde kendilerinden yardım isteyenlerin taleplerini yerine getirmeye çalışıyor.

Gece-gündüz demeden çalışan, ramazan ayında iftarlarını ailelerinden uzakta görevi başında yapan polisler, koronavirüsle mücadelenin "gizli kahramanları" olarak görev yürütüyor.

Emniyet güçlerinin koronavirüsle mücadeledeki fedakar çalışmalarını AA muhabirine anlatan İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, polis ekiplerinin, virüsle mücadelenin başladığı ilk günden beri görevlerinin başında olduğunu söyledi.

Karantina yurtlarında görev alan polisler de görevi bitince karantinaya giriyor
Alınan tedbirleri aksatmamak için tüm teşkilat birimlerinin yoğun şekilde çalıştığını ifade eden Aydın, "Koronavirüsün, dünya genelinde yayılmaya başlamasıyla beraber ülkemizde de çeşitli tedbirler alınmış, bu kapsamda, karantina altında tutulacak vatandaşlarımızdan bazıları kentteki yurtlara getirilmişti." diye konuştu.

Polis ve polis ailelerinin sağlığını riske atmamak adına, birtakım çalışmalar da yaptıklarını anlatan Aydın, "Yurt dışından getirilerek, kentteki yurtlara yerleştirilen vatandaşların karantina süresi sona erip memleketlerine dönmelerinin ardından, biz de kendi arkadaşlarımızı karantinaya alıyoruz. Personelimizin, 14 gün boyunca polisevinde karantinada kaldıktan sonra evlerine gitmelerine izin verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık açısından şimdiye kadar herhangi bir personelin sıkıntı yaşamadığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu süreçte emniyet teşkilatına destek veren İçişleri Bakanımıza ve yetkililere teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi korumalarını, maskesiz sokağa çıkmamalarını ve asgari düzeyde dışarıya çıkmalarını istiyoruz. Bu süreci hep beraber atlatacağız."

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