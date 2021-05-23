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Polonya Cumhurbaşkanı Duda Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yapacağı resmi ziyarette, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Polonya Cumhurbaşkanı Duda Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak görüşmeler sırasında ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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