  • BIST 1.701,430
  • Altın 615,30
  • Dolar 10,2228
  • Euro 11,6305
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 11 °C
»

Polonya güvenlik güçleri ile sınırı aşmaya çalışan gruplar arasında arbede yaşandı

Polonya güvenlik güçleri gruplara TOMA’lar, göz yaşartıcı sprey ve ses bombaları ile müdahale etti. Sınırdaki bariyerleri yıkmaya çalışan gruplar ise güvenlik güçlerine taş ve sopa fırlattı.
Polonya güvenlik güçleri ile sınırı aşmaya çalışan gruplar arasında arbede yaşandı

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilerle Polonyalı güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunca, Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışanlardan bazıları bekledikleri Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası civarından Polonya topraklarına geçmeye çalıştı.

Sınır kapısı yakınlarındaki bariyerleri aşmaya çalışan gruplara Polonya güvenlik güçleri TOMA’larla müdahale etti.

Sınırdaki bazı gruplar da ara bölgeye girerek Polonya toprakları içindeki güvenlik güçlerine taş ve odun fırlattı.

Polonya güvenlik güçleri sınıra yaklaşanlara göz yaşartıcı sprey ile müdahale ederken, ara bölgedeki gruplara ses bombaları da attı.

Dün, 8 Kasım’dan bu yana çocuk ve kadınların da olduğu 2 bin civarındaki kişi ormanlık alanda kurduğu kamptan ayrılarak, Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası önünde toplanmıştı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe başlamış, geceyi burada kurdukları çadırlarda geçirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Operasyonu başladı16 Kasım 2021 Salı 11:05
  • Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, dost ve kardeş Lübnan’ın refah ve esenliği için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir16 Kasım 2021 Salı 11:03
  • Bakan Yanık'tan Malatya'daki uyuşturucu operasyonuyla ilgili açıklama16 Kasım 2021 Salı 10:16
  • Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor16 Kasım 2021 Salı 10:15
  • Askeri Okullar sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 27 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı16 Kasım 2021 Salı 10:04
  • İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı16 Kasım 2021 Salı 09:58
  • Milli Savunma Bakanı Akar Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü16 Kasım 2021 Salı 09:56
  • Türk donanmasının yeni gemileri için geri sayım16 Kasım 2021 Salı 09:55
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı16 Kasım 2021 Salı 09:54
  • Milli Savunma Bakanı Akar, Moğolistan Savunma Bakanı Gürsed ile görüştü16 Kasım 2021 Salı 09:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti