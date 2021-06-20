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Polonya, Lewandowski'nin golüyle ilk puanını aldı

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ile karşılaşan Polonya, Lewandowski'nin golüyle beraberliği yakalayarak ilk puanını kazandı.
Polonya, Lewandowski'nin golüyle ilk puanını aldı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'nda İspanya, Polonya ile 1-1 berabere kaldı.

Turnuva tarihinin en başarılı takımlarından ve ev sahiplerinden İspanya, Polonya ile E Grubu ikinci maçında Sevilla'daki La Cartuja Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İspanya'da Gerard Moreno'nun sağ kanattan penaltı noktasına doğru yaptığı yerden ortayı iyi takip eden Alvaro Morata, düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve 25. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Pozisyon, ilk olarak ofsayt olarak değerlendirilmesine rağmen Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından gol kararı verildi.

Ataklarını sıklaştıran Polonya'da Karol Swiderski'nin 43. dakikada uzak mesafeden sert şutunda top direkten döndü. Dönen topu iyi takip eden Robert Lewandowski'nin şutunda ise kaleci Unai Simon meşin yuvarlağı kornere çeldi. İlk yarı, İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci devreye atak başlayan Polonya'da sağ kanattan Kamil Jozwiak'ın ortasına iyi yükselen Lewandowski, penaltı noktası üzerinden köşeye giden bir kafa vuruşuyla 54. dakikada topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Golün hemen sonrasında Jakub Moder'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalan Gerard Moreno, VAR incelemesinin ardından İspanya'ya penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Moreno'nun penaltı vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü ve İspanya, 57. dakikada yakaladığı bu gol fırsatından yararlanamadı.

Maçın kalan bölümünde Ferran Torres ve Morata ile net gol fırsatları yakalayan İspanya, bu pozisyonlarda Polonya kalecisi Wojciech Szczesny'yi geçemedi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Lewandowski rekor kırdı
Bayern Münihli yıldız oyuncu Lewandowski, milli formayla üç Avrupa şampiyonasında (2012, 2016, 2021) ağları sarsan ilk Polonyalı oyuncu unvanını elde etti.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Mateusz Klich'in yerine oyuna giren Polonyalı Kacper Kozlowski ise 17 yaş 246 gün ile turnuva tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.

İki maç sonunda 2 puan toplayan İspanya, E Grubu'nda üçüncü, ilk puanını kazanan Polonya ise dördüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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