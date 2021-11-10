  • BIST 1.625,420
  • Altın 585,92
  • Dolar 9,8399
  • Euro 11,3782
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 10 °C
»

Polonya Savunma Bakanı: Belarus sınırında bekleyenlerin bazıları ülkeye girdi

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, ülkesinin Belarus sınırındaki krize karşı mücadelesinin sürdüğünü belirterek, Avrupa’ya göçme arayışında çok sayıda kişinin tel örgüleri aşma girişiminde bulunduğunu, bazılarının AB sınırına girdiğini söyledi.
Polonya Savunma Bakanı: Belarus sınırında bekleyenlerin bazıları ülkeye girdi

Mariusz Blaszczak, Polonya Radyosuna yaptığı açıklamada, gece boyunca sınırdaki gerginliğin arttığını, yasa dışı şekilde ülkeye girme teşebbüslerinin olduğunu ve bazılarının tel örgüleri aştığını belirtti.

"Belarus sınırında bekleyenlerin bazıları ülkeye girdi. İçeri girmeyi başaranların tamamı gözaltına alındı." ifadesini kullanan Blaszczak, bu kişilerin sınırı aşmak için farklı yöntemlere başvurduğunu, gece boyunca çok fazla teşebbüste bulunduklarını dile getirdi.

Blaszczak, bölgede görevli emniyet güçlerinin sınırı korumak için ellerinden geleni yaptığını belirterek, mevcut asker sayısının 15 bine çıkarıldığının altını çizdi.

Öte yandan Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından, Belarus askerlerinin sınırı geçmeye çalışanları korkutmak amacıyla havaya ateş açtığını gösteren videolar paylaşıldı.

Yaklaşık 4 bin kişinin bulunduğu sınırda tansiyon gün geçtikçe artıyor. AB başta olmak üzere ABD ve NATO Polonya'ya desteklerini açıklamıştı.

Belarus, Avrupa'ya göçmeye çalışanları tutmayacağını açıklamıştı
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Temmuz’da yaptığı konuşmada, Belarus'un AB ile Geri Kabul Anlaşması’nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus’a yönelik Batı'nın tutumundan sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.

Avrupa’ya gitmek üzere Belarus'a gelenleri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus’tan gelenler için ‘yerleşim yeri’ haline geleceğimizi düşünenler yanılıyorlar. Biz, hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa’ya gidiyorlar." demişti.

AB, Belarus yönetimini Irak gibi ülkelerden gelenleri AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.

İki ülke arasında sıkışan bu kişilerin soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda, bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.​​​​​​​

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüştü10 Kasım 2021 Çarşamba 15:25
  • PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Gara'da etkisiz hale getirildi10 Kasım 2021 Çarşamba 14:25
  • Bakan Yanık: Türkiye genelinde boşanma araştırması yapılacak10 Kasım 2021 Çarşamba 14:10
  • Türkiye genelinde 'Güven Huzur' uygulaması yapıldı10 Kasım 2021 Çarşamba 13:49
  • Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic'ten Sırp muhabire soykırım tepkisi10 Kasım 2021 Çarşamba 13:40
  • Derikliler, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü sevgiyle yad ediyor10 Kasım 2021 Çarşamba 12:45
  • Antalya'daki orman yangınının izlerini silecek ilk fidan yarın toprakla buluşacak10 Kasım 2021 Çarşamba 12:42
  • Marmaray'da 5 Kasım'da 567 bin 169 yolcu sayısıyla rekor kırıldı10 Kasım 2021 Çarşamba 12:38
  • Atatürk Öğrenciler Tarafından Anıldı10 Kasım 2021 Çarşamba 12:30
  • Mimar Sinan'ın izinden giden öğrenciler taş ve mermer ocağında eğitim alıyor10 Kasım 2021 Çarşamba 11:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti