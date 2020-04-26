Polonya'da futbol 29 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan PKO Bank Polonya Ekstralasa'da 2019-2020 sezonu, 29 Mayıs itibarıyla devam edecek.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Spor Bakanı Danuta Dmowska-Andrzejuk ile yaptığı basın toplantısında futbol liglerinin devamına ilişkin karar alındığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından PKO Bank Polonya Ekstralasa Yönetim Kurulu, ligin hangi tarihten itibaren devam edeceğine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından ligin resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan Ekstralasa Yönetim Kurulu Başkanı Marcin Animucki, liglerin 29 Mayıs tarihinden itibaren seyircisiz olarak devam edeceğini bildirdi.

TAKVİM BELİRLENDİ

Liglerin devam etmesi ilgili olarak kesin kararın alınmasının ardından Polonya Futbol Federasyonu'nun belirlediği takvim şu şekilde:

3-4 Mayıs: Oyuncuların ve personellerin testleri

4-10 Mayıs: Hazırlık kampı

27-28 Mayıs Oyuncuların, personelin ve hakemlerin testleri

29-31 Mayıs: Ekstralasa'nın 27'nci hafta karşılaşmaları

18-19 Mayıs: Ekstralasa'nın son haftası

26 HAFTA OYNANDI, 4 HAFTA KALDI

30 maç üzerinden oynanan Ekstralasa'da sezonun askıya alındığı 13 Mart tarihine kadar 26 maç oynandı. Legia Varşova, bu 26 maçta 51 puan toplayarak en yakın takipçisi Piast'ın 8 puan önünde yer almayı başarmıştı.