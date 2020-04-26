  • BIST 98.759
  • Altın 387,552
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
»

Polonya'da futbol 29 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan PKO Bank Polonya Ekstralasa'da 2019-2020 sezonu, 29 Mayıs itibarıyla devam edecek.
Polonya'da futbol 29 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlıyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Spor Bakanı Danuta Dmowska-Andrzejuk ile yaptığı basın toplantısında futbol liglerinin devamına ilişkin karar alındığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından PKO Bank Polonya Ekstralasa Yönetim Kurulu, ligin hangi tarihten itibaren devam edeceğine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından ligin resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan Ekstralasa Yönetim Kurulu Başkanı Marcin Animucki, liglerin 29 Mayıs tarihinden itibaren seyircisiz olarak devam edeceğini bildirdi.

TAKVİM BELİRLENDİ

Liglerin devam etmesi ilgili olarak kesin kararın alınmasının ardından Polonya Futbol Federasyonu'nun belirlediği takvim şu şekilde:

3-4 Mayıs: Oyuncuların ve personellerin testleri

4-10 Mayıs: Hazırlık kampı

27-28 Mayıs Oyuncuların, personelin ve hakemlerin testleri

29-31 Mayıs: Ekstralasa'nın 27'nci hafta karşılaşmaları

18-19 Mayıs: Ekstralasa'nın son haftası

26 HAFTA OYNANDI, 4 HAFTA KALDI

30 maç üzerinden oynanan Ekstralasa'da sezonun askıya alındığı 13 Mart tarihine kadar 26 maç oynandı. Legia Varşova, bu 26 maçta 51 puan toplayarak en yakın takipçisi Piast'ın 8 puan önünde yer almayı başarmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ligler ne zaman başlayacak?24 Nisan 2020 Cuma 21:19
  • Hollanda'da ligler iptal edildi!24 Nisan 2020 Cuma 20:17
  • Donk'un acı günü: Sosyal medya hesabından duyurdu24 Nisan 2020 Cuma 12:51
  • Avrupa kulüplerinden ramazan mesajı24 Nisan 2020 Cuma 09:19
  • Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek23 Nisan 2020 Perşembe 16:23
  • İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak teşekkür etti23 Nisan 2020 Perşembe 11:05
  • Arsenal'de Mesut Özil krizi21 Nisan 2020 Salı 15:33
  • Eskişehirspor'un genç futbolcusu trafik kazasında hayatını kaybetti21 Nisan 2020 Salı 13:55
  • TSSF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira destek21 Nisan 2020 Salı 09:29
  • Trabzonsporlu futbolcu Novak'ın şampiyonluk hedefi20 Nisan 2020 Pazartesi 14:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti