POMEM için ücretsiz kurs

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Sınavı alımları için adaylara ücretsiz parkur hazırlık kursu verecek.

Kursa katılmak isteyen adaylar, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda görev yapan alanında uzman eğitmenler ve sağlık personeli eşliğinde Sincan Aile Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu’nda sınavlara hazırlanacak.

POMEM sınavı için adaylara ücretsiz eğitim desteği sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, kurslarda hijyen ve sosyal mesafe kurallarını uygulayarak koronavirüs tedbirlerini alacak.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Sınavına katılmak üzere parkur hazırlık kursuna başvurmak isteyen adaylar “parkurkursu.ankara.bel.tr” adresi üzerinden form doldurarak başvuruda bulunabilecek.

Kurs başvuru duyurusunu resmi internet sayfasında paylaşan Büyükşehir Belediyesi, parkur hazırlık kursuna 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.