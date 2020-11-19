Pompalı tüfekle girdiği marketten 1500 lira gasp etti

ADANA'da bir market zincirinin şubesine elinde pompalı tüfek ile girip, kasiyeri tehdit eden yüzü maskeli kimliği belirsiz şüpheli, kasadaki 1500 lirayı gasp edip, kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.