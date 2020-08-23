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Pompalı tüfekle vurulan Suriyeli genç, öldü

ADANA'da, sokakta tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan Suriyeli Selahattin Elhasan Elcunid (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Pompalı tüfekle vurulan Suriyeli genç, öldü

Olay, Seyhan ilçesindeki Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Selahattin Elhasan Elcunid, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Elcunid, eline sopa aldı. Kavga ettiği kişi de yakınlardaki evine koşarak pompalı tüfek aldı. Hızla Elcunid'in yanına gelen kimliği belirsiz kişi, Elcunid'i kovalamaya başladı. Ara sokaklara kaçan Elcunid, Manisalı Ali Bey Caddesi'nde vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada kendisini kovalayan şüpheli, Elcunid'i pompalı tüfekle sırtından vurdu. Elcunid kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi. Olay sırasında pompalı tüfeğin saçmaları, bir kasap dükkanının vitrinine de isabet etti. Vatandaşların yardımına koştuğu Elcunid, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Elcunid, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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