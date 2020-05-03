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Pompeo da "labaratuvarda üretildi" dedi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'i salgın nedeniyle dünyayı bilgilendirmediği için suçlayarak, "Koronavirüs Wuhan'daki laboratuvarda yapıldı" iddiasında bulundu.
Pompeo da "labaratuvarda üretildi" dedi

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 240 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle ABD'de bilanço artıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada "Korona virüs Wuhan'daki laboratuvarda yapıldı" ifadelerini kullanırken, "Rahatlıkla söyleyebilirim ki virüsün Wuhan'da bulunan laboratuvardan geldiğine dair çok sayıda kanıt mevcut'' dedi. Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği gibi korona virüsün insan yapımı olduğunu yarasa veya hayvan pazarından kaynaklanmadığını ortaya koyan kanıtlara sahip olduklarını aktardı. Pompeo, "Şu ana kadar birçok uzman bu virüsün insan yapımı olduğunu düşünüyor. Buna inanmamak için hiçbir neden yok'' ifadelerini kullandı. Pompeo, konuşmasının devamında Çin'i salgın konusunda dünyayı bilgilendirmedikleri konusunda suçladı.

ABD'de toplam korona virüs vaka sayısı 1 milyon 165 bin 953'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 67 bin 595'e ulaştı. ABD'de korona virüs salgınının merkez üssü konumunda bulunurken, salgın nedeni ile en fazla can kaybının yaşandığı ülke oldu.

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