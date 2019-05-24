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Pompeo'dan gerilimi tırmandıracak sözler

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in ABD ulusal güvenliğine bir tehdit oluşturduğunu ve bu gerçeğin başkanların, hangi partiden olursa olsun, bu gerçeği görmezden geldiklerini söyledi.
Pompeo'dan gerilimi tırmandıracak sözler

CNBC’e konuşan Pompeo, Çin’in oluşturuduğu tehdidin, Çinlki teknoloji şirketlerinin Çin Komünist Partisi ile derin bağları olduğunu ifade etti ve Huawei’in kullanıcıların kişisel bilgilerini Çin Komünist Partisi’ne ilettiğini belirtti.

Google’ın ardından pek çok teknoloji firmasının Huawei ile bağlarını keseceğini düşündüğünü söyleyen Pompeo, ABD ve Çin ilişkilerine değinerek Başkan Donald Trump’ın karşılıklı ticaret ilikileri kurması gerektiğini söyledi.

Pompeo sözlerini iki ülkenin ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydetmeye devam edeceğini ve bir imzalanacak bir ticaret anlaşmasının tüm dünyanın yararına olacağını belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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