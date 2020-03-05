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Pompeo'dan İdlib açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İdlib'de yaşanan gerilimle ilgili "Türkiye sınırını Esad güçleri ve Rusya'ya karşı savunma hakkına sahip" dedi.
Pompeo'dan İdlib açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'nin kuzeydoğusu İdlib'de artan gerilime ilişkin açıklama yaptı. Pompeo, "Türkiye sınırını Esad güçleri ve Rusya'ya karşı savunma hakkına sahip" dedi. 

Pompeo, Washington'da yaptığı açıklamada "NATO müttefikimiz Türkiye, sınırlarını Esad güçleri ve Rusya'ya karşı savunma hakkına sahip" ifadelerini kullandı. 2018 Soçi Anlaşması'na geri dönülmesi gerektiğini söyleyen Pompeo "Bölgede ateşkes ilan edilmeli" dedi. 

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