Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin S-400 füze sistemi alarak hayal kırıklığı yaşattığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un görüşmeye ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’na Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerini satın alması dolayısıyla ABD’nin duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiği kaydedildi.

"DERİN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Açıklamada, “Dışişleri Bakanı (Pompeo), Türkiye’nin Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirdi” ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE’NİN SURİYE'DEKİ ENDİŞELERİNİ DİKKATE ALACAĞIZ"

Pompeo’nun Ankara’nın Suriye sınır bölgesindeki çıkarlarının Washington tarafından dikkate alınacağını söylediği ifade edilen açıklamada, şöyle dendi:

“Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD’nin Türkiye’nin Suriye sınırındaki güvenlik konusunda duyduğu endişeleri dikkate alacağını teyit etti. Pompeo ayrıca ABD’nin kendileri ve küresel koalisyonla çalışan yerel partnerlerinin korunmasını sağlamayı taahhüt ettiğini de kez daha açıkladı.”

ERBİL'DEKİ SALDIRIYLA İLGİLİ TAZİYE

Popeo’nun Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’na Erbil’de Türk diplomatlara yönelik terör saldırısından dolayı taziyelerini ilettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Dışişleri Bakanı, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na, 17 Temmuz’da Irak’ın Erbil kentinde gerçekleştirilen saldırı sonucunda bir Türk diplomatın hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti”.