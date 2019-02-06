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Popçu Hande Yener: "Biz alkış bağımlısı zavallılarız"

Popçu Hande Yener, sahnede öyle bir ifade kullandı ki, toplumun önemli bir bölümünde "çarpıcı bir popçu itirafı" olarak yorumlandı. Yener "Biz alkış bağımlısı zavallılarız" dedi.
Popçu Hande Yener: "Biz alkış bağımlısı zavallılarız"

Popçu Hande Yener, sahnede öyle bir ifade kullandı ki, toplumun önemli bir bölümünde "çarpıcı bir popçu itirafı" olarak yorumlandı. Yener "Biz alkış bağımlısı zavallılarız"  dedi. 

Popçu Hande Yener bu sözleri, Bursa'nın tatil yeri Uludağ'da düzenlenen 'TikTok Whitefest'te çıktığı sahnede söyledi. 

Sahnede 4 dansçının eşlik ettiği popçu Hande Yener, "Biz alkış bağımlısı zavallılarız" diyerek, alkışlanmak istemediğini söyledi.

Sahneden bir süre hayranlarıyla sohbet eden popçu Yener'in "Kızlar çapkınlık yaparken çaktırmaz, saman altından su yürütür. Erkekler ise her şeyi eline yüzüne bulaştırır" ifadeleri de dikkat çekti. 

Türkiye'nin en büyük gençlik festivalinde sahne almasının kendisini oldukça heyecanlandırdığını söyleyen popçu, ''Hâlâ böylesine önemli etkinliklerde sahne alabiliyor olmam her kuşağa hitap ettiğimi gösterir. Nesiller değişiyor ancak kendini yenileyebilenler ve kuşaklara ayak uydurabilenler başarılı olmaya devam ediyor. 'Yalanın Batsın'daki Hande'yi yeni nesiller yemez. Sürekli kendimizi geliştirmemiz ve tazelenmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapamazsanız tutunamıyorsunuz'' dedi.

''BEST OF DEMEK, BEN BİTTİM DEMEK''

Hande Yener, "Yeni nesillerin bu talepleri bir Hande Yener Best Of albümünü getirir mi?'' sorusuna ise şöyle cevap verdi:

''Henüz Best Of yapacak kadar yaşlanmadım. Belki bir 30 yıl sonra düşünebilirim. Best Of demek eskilerimi pişirip sunuyorum, artık üretemiyorum, ben bittim demek. Bu sebepten ki; bu tarz bir albüm benim için emeklilik ikramiyesi olur. Uzun yıllar yeni şeyler üretip yeni tarzlar denemek istiyorum.''

''MAGAZİN MISIR PATLAĞI GİBİ''

Popçu, oyuncuların magazin muhabirleri ile köşe kapmaca oynaması doğrultusundaki açıklamalarının arkasında olduğunu dile getirerek ''Yine söylüyorum. Magazin mısır patlağı gibi bir şey. Herkes ’yemem’ der ancak ortaya koyarsanız herkes bir avuç alır. Sokakta beni gördüklerinde eğer elimle kamerayı kapatmaya çalışıyorsam bu evdeki izleyiciye yapılmış bir harekettir. Onlara biraz ayıp etmiş hissederim kendimi. En azından ben böyle düşünüyorum. Bilemiyorum. Takdir izleyicinin ve halkın'' dedi. Yener, özellikle oyuncuların bu anlamda biraz daha duyarlı olmasını beklediğini söyledi.

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