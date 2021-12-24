Portakal, muz ve limonu kurutup katma değerini artırdılar

Malatya'da Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kurulan tesiste raf ömrü kısa olan portakal, limon ve muz gibi ürünler kurutularak katma değeri artırılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle Malatya'da kurulan, yılın dört mevsimi iklim koşullarından bağımsız hijyenik ortamda üretimi sürdürmeyi amaçlayan kükürtleme ve kurutma tesisinde ilk kez portakal, limon ve muz kurutuldu.

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle yaklaşık iki yıl önce Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi'nde kurulan kayısı kükürtleme ve kurutma tesisinde çeşitli meyve ve sebzeler, mevsim şartlarından bağımsız hijyenik ortamda kurutuluyor.

Üreticilere kar amacı gütmeden hizmet veren tesiste raf ömrü kısa olan meyve ile sebzeler kurutularak hem katma değerleri arttırılıyor hem de ürünlerin raf ömrü uzatılıyor.

Dünyanın önemli kayısı üretim merkezlerinden Malatya'da daha önce alıç ve elma gibi meyvelerin kurutulduğu tesiste ilk kez kurutulan yaklaşık 1 ton limon, 300 kilogram portakal ile 100 kilogram muzda da başarı sağlandı.

Pazarlama durumuna göre kurutma devam edecek

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, tesiste geçmişte alıç ve elma kurutma işlemlerinde başarılı sonuç aldıklarını söyledi.

Kış mevsimi olmasına rağmen sıvı oranı yüksek meyvelerin de tesiste kolayca kurutulduğuna dikkati çeken Macit, "Girişimciler mevsimine göre, portakal, limon, mandalina ve muz gibi mevsimlik ürünleri kurutuyor. Trabzon hurması da bu mevsimde oluyor, burada kapalı ortamda hijyenik olarak hızlı kurutuluyor. Girişimcimiz portakal, limon ve muzu kuruttu. Pazarlama durumuna göre kurutma işlemine devam edecek." ifadelerini kullandı.

Geçmişte buzdolabı ve soğuk hava depolarının yaygın olmadığı dönemde kentte yaz mevsiminde sebze ve meyvelerin kışa hazırlık amacıyla kurutulduğunu anlatan Macit, şöyle devam etti:

"Malatya'da bütün sebze ve meyveler kurutularak kışın tüketiliyordu. Ulaşımın kolaylaşması ve diğer bölgelerden taze meyve ve sebzelerin gelmesiyle bu kültür zamanla kayboldu. Tesisin faaliyete geçmesiyle meyveler tekrar kurutulmaya başlandı. Gelişmiş ülkeler ile dünyanın farklı ülkelerinde kurutulmuş ürünler tercih ediliyor, çerez olarak tüketildikleri gibi yemeklerde kullanılıyor."

Yurt içi ve dışına satılacak

Tesiste meyve kurutan girişimci ziraat mühendisi Mehmet Bektaş, yaklaşık 4 yıl ziraat danışmanlığı yaptığını, daha sonra ise çeşitli meyve ve sebzeleri üreterek sattığını dile getirdi.

Yaptığı piyasa araştırmasında kurutulmuş meyve ve sebzenin daha yüksek fiyata satıldığını, bunların raf ömrünün uzun olduğunu gördüğüne işaret eden Bektaş, şunları söyledi:

"Tesiste limon, portakal ve muz kuruttuk ve başarılı olduk. Kivi, Trabzon hurması ve mevsimine göre ürünleri kurutarak pazara sunacağız. Tesiste limon yaklaşık 20 saatte kuruyor ve 8'de biri duruyor. Portakalda kurutulunca oran yaklaşık limonla aynı. Elmada 5'te bir kalıyor. Kurutulmuş ürünleri yurt içi ve dışına satmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaş meyve ile sebzelerin pazara ulaştırma sürecinde fire verdiğini anlatan Bektaş, "Taşınma esnasında çürüme, bozulma olabiliyor. Yaş meyve ve sebzeleri kurutarak daha uzun süre muhafaza ediyoruz, uzun vadeli gönderebiliyoruz. 100 kilogram limon 300 lira. Kurutulunca bunun 8'de biri kalıyor. Kurutulmuş limonun kilogramı 150 ile 200 lira arasında. Biz toptan kilogramını 90 lira civarında satıyoruz. Kurutulmuş muzun kilogramı perakende 200 lira civarında, biz onu da 110 liraya toptan pazarlıyoruz." diye konuştu.

Bektaş, süreç içinde kurutmalık meyve üretimini artırarak yurt içi ile dışına satım yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Tesisin enerji giderini karşılayarak üretim yapabilirler"

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz da çiftçilerin gelir kalemlerini arttırmak amacıyla faaliyet gösterdiklerini dile getirerek, "Burada çiftçilerimize her türlü hizmeti vermeye hazırız. Çiftçilerimiz tesisin elektrik masrafını karşıladıktan sonra burayı rahatlıkla kullanabilir." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, kayısı kurutma ve kükürtleme amacıyla kurulan tesiste altyapı anlamında destek verdiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal İşler Daire Başkanı Hanifi Acar da tesisi kullanmak isteyenlerin kendilerine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Yeşilyurt Ziraat Odasına başvurabileceğini kaydetti.