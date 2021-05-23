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Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medyada zirveyi bırakmıyor

Sosyal paylaşım sitelerindeki toplam takipçi sayısını 528,7 milyona çıkaran Juventuslu Ronaldo, en popüler futbolcu olmaya devam ediyor.
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medyada zirveyi bırakmıyor

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, 530 milyona yaklaşan hayran kitlesiyle sosyal medyanın en popüler isimleri arasında zirvede yer almayı sürdürüyor.

Sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram'ın en göze çarpan ünlüleri arasında ilk sıralarda yer alan dünyaca ünlü futbolcular, takipçi sayılarını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Yeşil sahalardaki başarısını sosyal medyaya taşıyan oyuncuların başında gelen Portekizli yıldız Ronaldo, dünyanın en çok takip edilen ismi konumunda bulunuyor.

Ronaldo, yarım milyar takipçiyi geçti
Manchester United ve Real Madrid dönemlerinin ardından Juventus'ta da istikrarlı performansını sürdüren 36 yaşındaki Ronaldo, üç sosyal medya platformundaki toplam takipçi sayısını 528,7 milyona yükseltti.

Serie A'da bugün sona erecek 2020-2021 sezonunda attığı 29 golle zirvede yer alan, tüm kulvarlarda 44 maçta 36 gol kaydeden Ronaldo'nun Instagram'da 288 milyon, Facebook'ta 148,6 milyon, Twitter'da ise 92,1 milyon takipçisi bulunuyor.

Instagram ve Facebook'ta en çok takip edilen isimler listesinde ilk sırada bulunan Portekizli futbolcu, Twitter'da ise 5. sıranın sahibi konumunda.

Ünlüleri geride bıraktı
Ronaldo, sosyal medyadaki takipçi sayısıyla dünyaca ünlü birçok kişiyi de geride bıraktı.

Portekizli futbolcu, Facebook'ta Kolombiyalı şarkıcı Shakira (112,3 milyon), Instagram'da ABD'li aktör Dwayne Johnson (238 milyon), Twitter'da ise ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in (88,6 milyon) önünde yer alıyor.

Sosyal medyadaki toplam takipçi sayısı 500 milyonu geçen ilk isim olan Ronaldo'yu, bu alanda 378,5 milyon takipçiyle Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ve 363,2 milyon takipçiyle ABD'li şarkıcı Ariana Grande izliyor.

Messi hayran sayısında 300 milyonu aştı
Son yıllarda Barcelona ile hedeflediği başarılara ulaşamayan, bu sezon ise daha çok yönetimle yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Arjantinli yıldız Lionel Messi, 309,8 milyon hayran sayısıyla Ronaldo'yu takibini sürdürüyor.

Twitter hesabı olmayan 33 yaşındaki yıldız futbolcuyu, Instagram'dan 208 milyon, Facebook'tan ise yaklaşık 101,8 milyon kişi takip ediyor.

En popüler üçüncü futbolcu Neymar
Sosyal medyada Ronaldo ve Messi'nin ardından popülerliğini artıran bir diğer futbolcu ise Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar.

29 yaşındaki futbolcu, toplam 283,7 milyon takipçi sayısıyla sosyal medyanın en fenomen oyuncuları arasında üçüncü sırada bulunuyor.

Neymar Instagram'da 151 milyon, Facebook'ta 79,1 milyon, Twitter'da ise 53,6 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

İlk 50'de iki sporcu daha var
Sosyal medyanın en popüler ilk 50 ismi arasında Ronaldo, Messi ve Neymar dışında iki farklı branştan sporcu bulunuyor.

Hint kriketçi Virat Kohli (207,4 milyon) ile ABD'li basketbolcu LeBron James (160,5 milyon), rekor sayıda sporsever tarafından ilgi görüyor.

32 yaşındaki Kohli'nin Instagram'da 119 milyon, Facebook'ta 46,2 milyon, Twitter'da ise 42,2 milyon takipçisi bulunuyor.

Los Angeles Lakers'ın 36 yaşındaki yıldızı James'i ise Instagram'dan 85,4 milyon, Twitter'da 49,6 milyon, Facebook'ta da 25,5 milyon kişi takip ediyor.

Süper Lig'de zirve Mesut Özil'in
Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, toplamda 88,4 milyon takipçiyle Süper Lig'in sosyal medyadaki en popüler yüzü olarak öne çıkıyor.

Son dönemde Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan olaylara ilişkin paylaşımlar da yapan Mesut'u Facebook'ta 38,4 milyon, Twitter'da 26 milyon, Instagram'da ise 24 milyon kişi takip ediyor.

Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao 43,6 milyon takipçi ile (Twitter'da 17,4 milyon, Instagram'da 13,6 milyon, Facebook'ta 12,6 milyon) ikinci sırada yer alıyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un Alman golcüsü Lukas Podolski 15,9 milyon, Galatasaray'ın tecrübeli ismi Arda Turan 15,4 milyon, sarı-kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ise 5,5 milyon takipçiyle ligin diğer popüler futbolcuları olarak dikkati çekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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