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Poşet içinde bulduğu 50 bin lirayı polise teslim etti

Düzce’de, elektrik firmasında işçi olarak çalışan bir çocuk babası Çetin Uludağ (33) şehirlerarası otobüs terminali girişinde poşet içinde bulduğu 50 bin lirayı polise verdi.
Poşet içinde bulduğu 50 bin lirayı polise teslim etti

Düzce'de bir firmada elektrik tamir ve tadilat işleriyle uğraşan Çetin Uludağ, dün bisikletiyle Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali civarına geldiğinde bir poşetin üzerinden geçti. Uludağ, poşeti kabarıklığından şüphelenip yerden aldı. Poşetin içine bakan Uludağ, para olduğunu görünce durumu hemen polise bildirdi. Polis, Uludağ'a, en yakın yer olan terminal girişindeki polis noktasına götürüp parayı teslim edebileceğini söyledi. Çetin Uludağ parayı polise verdi. 50 bin lirayı tutanakla teslim alan polis, sahibini bulmak için çalışma başlattı.

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'VİCDANEN TESLİM ETMEM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

Çetin Uludağ, parayı alıp gitmek yerine polise teslim etmeyi tercih ettiğini anlatarak, "Bisikletle giderken bir poşetin üzerinden geçtim. Poşetin bu kadar kabarık olmasına imkan vermedim. İçine baktığımda yüklü miktar para olduğunu gördüm. Direkt polisi aradım. 'Otogar girişinde polis var, ona teslim et' dediler. Polis arkadaşımıza teslim ettim. Parayı bulduğumda haram paranın kimseye yaramayacağını düşündüm. Bir gariban ya da zenginin olabilir bu hiç fark etmez. Ama her zaman bir garibanın olduğunu düşünmek gerekiyor. Belki çok ihtiyacı olan biri, belki çoluk çocuğunun ameliyat parasıdır. Fındık parası olabilir, araba alacaktır, biriktirdiği para olabilir ya da kredi borcunu ödemek için topladığı paradır diye düşünüp getirdim. Vicdanen teslim etmem gerektiğini düşündüm" dedi.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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