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Posta Caddesi canlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, Başkent’in tarihi kent merkezi olan “Posta Caddesi”ni yeniden canlandıracak proje için düğmeye bastı.
Posta Caddesi canlanıyor

“Posta Caddesi’nin çok farklı izleri vardır bende. Ulus ve civarı Ankara ticaretinin merkeziydi. Kültür ve turizmin merkezi oldu. Tarihi ve kültürel eserlerin büyük bir bölümü Ulus’ta. 5-6 ay sürecek bir projeyle iş yerleriyle ilgili, sokaklarla ilgili, dış yüzeylerle ilgili ciddi çalışmalar olacak. Hem Büyükşehir Belediyemize hem de bu işleri tetikleyen ve hayata geçiren Kent Konseyine de teşekkür ediyorum. Bütün şehri Ankara’nın sesi yapma gayretindeler.”

POSTA CADDESİ ESNAFININ FİKİR VE ÖNERİLERİNE GÖRE PROJE GELİŞTİRİLECEK
    
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, ATO üyelerine ve toplantıya davet edilen bölge esnafına “Posta Caddesi Sağlıklaştırma ve Cephe Yenileme Projesi” hakkında sunum yaptı. 
Bu projenin Ankara için nitelikli ve yaşayan bir projeye dönüşmesini hedeflediklerini vurgulayan Ödemiş, tarihi dokuya zarar vermeden özenle hazırlanan projede bölge esnafının görüşlerini de dikkate alacaklarını açıkladı:
“Amacımız buraya yönelik hazırladığımız projelerde esnafımızın fikirlerini de alarak alternatif projeler geliştirmek. Gelecek önerileri bu projeye ekleyeceğiz. Ankara Kent Konseyi ve Ankara Ticaret Odası ile birlikte bu toplantıyı gerçekleştirerek hedefimiz bu projeyi ortak akılla Ankara için daha nitelikli ve yaşayan bir projeye dönüştürmek.”

Kent yönetiminde tüm paydaşların fikirlerine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise, “Bu modern çalışmaları o caddede bulunan ticaret odasının bütün üyeleriyle bir araya gelerek, katılımcı bir süreçle alternatif projeleri onaylarına sunuyoruz. Posta Caddesi’ndeki uygulama esnafla beraber yönetiliyor. Kararı beraber alınca yönetim sürecinde de sorun çıkmıyor. Esnafımız yaşadıkları sorunları dile getirirken, katılımcılığın kusursuz işlediği bir süreç yaşadık bugün” değerlendirmelerinde bulundu.

Projeye ilişkin görüş ve önerilerini paylaşan ATO üyesi işletmeciler, Posta Caddesi’nin yeniden canlandırılması için hazırlanan proje için şu sözlerle teşekkür ettiler:
-Sıtkı Öztuna: “Eskisi gibi yaptım oldu değil de gerçekten bir ortak akılla, istişareyle yön verilmesi beni çok memnun etti. Posta Caddesi tarihi bir değer ve ticaretin ilk çıktığı yer. Ankara’nın göz bebeği.” 

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