Potada 999. milli sınav

FIBA 2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Hırvatistan ile karşılaşacak milliler, 85 yıllık tarihinde yaptığı 998 karşılaşmanın 512'sini kazandı, 485 maçtan mağlup ayrıldı, bir müsabakada da berabere kaldı.

2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki altıncı maçında yarın Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 999. maçına çıkacak.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 85 yıllık tarihinde 998 karşılaşmaya çıktı. Bunların 512'sini kazanan Türkiye, 485 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Bir de beraberliği var

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.

Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

Resmi maçlardaki ilk galibiyet

Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldı.

En farklı skorlar

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

Orhun Ene yönetimindeki 21. maç

A Milli Takım, ikinci kez başantrenörlük koltuğuna oturan Orhun Ene yönetiminde yarın 21. maçına çıkacak.

A Milli Takım, Ene'nin yönetiminde 20 maçta 10'ar galibiyet ve yenilgi aldı.

Milli takımda ikinci kez görev yapan Ene, 2011 yılında milli takımın başında 17 müsabakaya çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçların 8'ini kazanırken, 9'unda rakiplerine mağlup oldu.

Orhun Ene, A Milli Takım başındaki ikinci dönemindeki 3 maçta ise iki galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Ene yönetiminde FIBA 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki üçüncü maçta Hırvatistan'a 79-62 yenilen milliler, Hollanda'ya ise 73-71 üstünlük kurdu. Milli takım, Ene'nin başantrenörlüğünde İsveç'i de 88-80 mağlup etti.