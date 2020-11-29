  • BIST 1.329
  • Altın 450,792
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -1 °C
»

Pozantı'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 4 yaralı

ADANA’nın Pozantı ilçesinde, TIR ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İçerisinde 30 yolcunun bulunduğu belirtilen otobüs, viyadük bariyerlerinin üzerine çıkarak durabildi.
Pozantı'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezi Adana- Ankara Otoyolu’nda meydana geldi. Zekeriya Atak yönetimindeki 34 LSS 04 plakalı TIR, Tahsin Özcan yönetimindeki 14 GJ 385 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. İçerisinde 30 yolcunun bulunduğu belirtilen otobüs, viyadük bariyerlerinin üzerine çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otobüs şoförü Tahsin Özcan ile 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pozantı 80’inci Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pozantı'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 4 yaralı29 Kasım 2020 Pazar 23:18
  • Gündüz doktor, akşam sosyal medyada öğretmen29 Kasım 2020 Pazar 11:13
  • Kütahya'da işçi servisi ile halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı28 Kasım 2020 Cumartesi 22:22
  • Yangından 8 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı28 Kasım 2020 Cumartesi 19:26
  • Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarını doldurdu28 Kasım 2020 Cumartesi 16:24
  • Muş’ta şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı28 Kasım 2020 Cumartesi 14:07
  • Burhaniye'de metruk ev yandı28 Kasım 2020 Cumartesi 14:05
  • Araçların motoruna giren kedi, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı28 Kasım 2020 Cumartesi 13:02
  • Karantinayı ihlal edip markete gitti, ekiplere 'İdare ediverin' dedi28 Kasım 2020 Cumartesi 13:01
  • Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava bekleniyor28 Kasım 2020 Cumartesi 10:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti