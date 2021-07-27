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Prefabrik ev yaptırmak isterken dolandırıldılar

Antalya'da pandemiden dolayı arsalarına prefabrik ev yapıp izole bir hayat yaşamayı hayal eden Muhammet Şaban ve Şadiye Şeyma Şahin dolandırıldıklarını belirterek polise şikayetçi oldu.
Prefabrik ev yaptırmak isterken dolandırıldılar

İnternette gördüğü bir firmayı arayarak prefabrik ev yaptırmak isteyen Muhammet Şaban, Ü.Ç.'nin iş yerine gitti. Pandemiden dolayı Serik ilçesinde bulunan arazisine prefabrik ev yaptıracağını söyleyen Muhammet Şaban, Ü.Ç. ile 60 bin TL karşılığında sözleşme yaptı, 30 bin TL de peşin verdi. Ancak söz verildiği tarihte prefabrik evi yapılmayan Muhammet Şaban, parasını geri istedi. Şaban, Ü.Ç.'nin parayı vermemesi üzerine polise şikayetçi oldu.

F.İ.'nin de Ü.Ç.'nin suç ortağı olduğunu öne süren Muhammet Şaban, “Tek isteğim, pandemi dolayısıyla kafa dinlemek için prefabrik bir ev yaptırma düşüncesiydi. Onda da dolandırıcıya rastladım. İnternetten bu işi yapan Ü.Ç. ile tanıştım. Yanında ortağı F.İ. de vardı. İki ay içerisinde prefabrik ev teslim edeceğini söyledi. Ancak teslim etmedi" dedi.
Ü.Ç.'ye peşinat olarak paranın yarısı olan 30 bin TL verdiğini sözlerine ekleyen Muhammet Şaban, “Kalanını mal tesliminde verecektim ama karakola gidip sorduğumda, dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Bu şahsın 10 tane daha dosyası olduğunu öğrendim. Bu kişi şimdi sokakta. Bu şahıs dolandırıcıdır. Ben ve diğer mağdurlar paralarımızı geri istiyoruz. Şikayetçiyim. Yakalanmalarını istiyorum" diye konuştu.

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İKİNCİ DOLANDIRICILIK ŞİKAYETİ

Aynı kişiler tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Şadiye Şeyma Şahin de şikayetçi oldu. Şahin, huzurlu bir şekilde yaşayabilecekleri ev yaptırmak istediklerini, ancak dolandırıcılara parasını kaptırdığını ifade ederek, “Maalesef ben de kandırıldım. İnsanlar benim düştüğüm duruma düşmesin. Prefabrik bahanesi ile insanların parasını alıyorlar ve sonrasında telefona dahi çıkmıyorlar. İnsanları mağdur ediyorlar. O kadar çoğaldı ki böyle insanlar, ben yandım başkaları yanmasın" dedi.

Kendisinin, daha sonra dolandırıcı olduklarını öğrendiği kişilerle 95 bin TL'ye anlaşma yaptığını sözlerine ekleyen Şahin, “66 bin liram gitti. Bunların hakkında bu kadar çok şikayet olmasına rağmen, böyle rahatça dolaşmaları beni rahatsız ediyor. Hırsızı, arsızı pandemiden dolayı hepsi dışarıda. Biz yandık, başkaları yanmasın" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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