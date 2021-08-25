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Premier Lig'den milli takım kararı

Premier League kulüpleri, İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli takımlarına oyuncu göndermeme kararı aldı.
Premier Lig'den milli takım kararı

Premier League kulüpleri, önümüzdeki ay oynanacak olan milli maçlarda, Covid-19 Kırmızı Listesi'nde bulunan ülkelerin milli takımlarına oyuncularını göndermeme kararı aldı.

Listede bulunan Türkiye'nin durumunun değişmemesi halinde Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan burada oynanacak maçlara gelemeyecek.

Bu durumda iki oyuncu Eylül ayında oynanacak Hollanda, Karadağ ve Cebelitarık karşılaşmalarında Milli Takımı yalnız bırakacak. 

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