Prens Harry ve Meghan Markle Prens Philip için taziye mesajı yayınladı

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle Kraliyet ailesinden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Philip için taziye mesajı yayımladı.

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 8 günlük yas ilan edildi. Bir çok dünya lideri Philip için taziye mesajı yayınlarken, gözler Kraliyet ailesinden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'a çevrildi.

"HİZMETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER ÇOK ÖZLENECEKSİNİZ"

ABD’nin Los Angeles kentine yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Prens Philip için taziye mesajı yayımladı. Prens Harry ve Markle taziye mesajını kurdukları hayır kurumu Archewell’in internet sitesinden yayınladı. Çift yayınladığı mesajında, "Majesteleri Edinburgh Dükü’nün sevgi dolu anısına, 1921-2021. Hizmetiniz için teşekkürler, çok özleneceksiniz" denildi.



KRALİYETE IRKÇILIK SUÇLMASI

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Amerikan CBS televizyonunda verdiği röportajda, “Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" ifadelerine yer vermişti. Prens Harry ise babasının kendilerine mali desteği kestiğini ve telefonlarına çıkmadığını söylemişti.