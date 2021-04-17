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Prens Philip’in cenaze töreni tamamlandı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in cenaze töreni tamamlandı. Cenaze töreni programı kapsamında, Prens Philip'in tabutu St. George Şapeli'ndeki kraliyet lahitine indirildi.
Prens Philip’in cenaze töreni tamamlandı

İngiltere’de 9 Nisan’da hayatını kaybeden Prens Philip’in tabutu Windsor Kalesi’nden, dizaynına yardım ettiği yeşil arkası açık bir araçla St. George Şapeli’ne taşındı. Tabutun arkasında oğulları Prens Charles, Andrew, Edward ve kızı Prenses Anne ile torunları veliaht Prens William ve Harry, şapele birlikte yürüdü. Tören kapsamında 1 dakikalık saygı duruşunun şapelde dört şarkıcıdan oluşan küçük bir koro, Prens Philip tarafından seçilen müzik parçalarını seslendirdi. Ardından Philip’in tabutu, St. George Şapeli’nin altında bulunan kraliyet lahitine indirildi.

Ulusal yas dönemi, cenaze töreninin yapıldığı gün sona erdi. Kraliyet Ailesi, bir hafta daha yas tutmaya devam edecek.

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