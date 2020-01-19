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Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil: Çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz

AMÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil obezitenin birçok hastalığa neden olduğunu hatırlatarak, “Ülkemizin geleceğine katkı sunmak ve sağlıklı bir toplum oluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.
Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil: Çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz

Ankara Medipol Üniversitesi (AMÜ) Başkent'te bir otelde düzenlediği “Obezite’de Güncel Yaklaşımlar” adlı programda obeziteyi masaya yatırdı. Programa AMÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevin Şanlıer, Türkiye Diyetisyenler Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dağ ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

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GİDEREK ARTIYOR

Günümüzde obezite giderek artmakla birlikte çok çeşitli komplikasyonları olan pek çok hastalık için de risk teşkil eden önemli bir halk sağlığı sorunu. Obezite tedavisi, yaşam boyu sürecek yeterli ve dengeli beslenme, artmış fiziksel aktivite ve davranış tedavilerini içermekte. Obezite tedavisinde amaç; obeziteye ilişkin morbidite ve mortalite risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve bireyin yaşam kalitesini artırmaktır.

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ETKİNLİKLERİ SÜREKLİ HALE GETİRECEĞİZ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Nevin Şanlıer, Obezite'nin dünyada en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu söyledi. Şanlıer ayrıca, "Obezite çağımızın en büyük problemlerinden biri haline gelmiş durumda. Yanlış ve eksik beslenme, özellikle fast food alışkanlığının artması bu hastalığın daha çok yayılmasının başında gelen etkenler oldu. İnsan hayatını ve yaşamını oldukça olumsuz etkileyen bu hastalığa karşı bilinçlenmek ve farkındalık oluşturmak için bu tür etkinliklerimizi sürekli hale getireceğiz" ifadelerini kullandı. 

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ARALIKSIZ SÜRDÜRECEĞİZ

Prof. Dr. Şanlıer'den sonra söz alan AMÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil de, Obezite'nin insan vücuduna yaptığı olumsuz etkilerden bahsetti. Şengil konuşmasında, "Obezite; kalp, damar ve solunum sistemi olmak üzere birçok hastalığa neden olmaktadır. Bu anlamda hem bilinçli bir toplum oluşturmak hem de bu hastalığın nedenlerini anlatmak için bu tür seminerleri fazlasıyla önemsiyoruz. Ankara Medipol Üniversitesi olarak, pırıl pırıl gençlerimizle, ülkemizin geleceğine katkı sunmak ve sağlıklı bir toplum yaratmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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