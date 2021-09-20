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Prof. Dr. Ayhan: Sigara içmeyin, kanseri engellersiniz

BAŞKENT Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan, "Sigara içmeyin kanseri engellersiniz, alkol almayın minimuma düşürürsünüz" dedi.
Prof. Dr. Ayhan: Sigara içmeyin, kanseri engellersiniz

Kanserle Dans Derneği'nce 'Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü' kapsamında 'Kanserle Dans Basın Buluşması' gerçekleştirildi. Dans gösterisi yapılan etkinlikte konuşan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan, jinekolojik kanser türleri ve risk faktörlerinin yanı sıra dünyada ve Türkiye’de rakamlarla jinekolojik kanserlerin etkileri ve en son geliştirilen tedavileri anlattı.

'KADINLARDA EN SIK GÖRÜLEN MEME KANSERİ'

Dünyada en sık rastlanılan jinekolojik kanser türlerinin rahim, yumurtalık ve rahim ağzı kanseri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ayhan, "Dünyada ve ülkemizde meme kanseri oranları ile ilgili bugün artık bazı kanserlerin aşılama ile tamamen kaldırıldığını görüyoruz. 18 milyon insan kansere yakalandığında 9 milyonunun da aynı yıl öldüğünü görüyoruz. Dünya verilerine baktığımız zaman 2020 yılında kadınlarda en sık görülen meme kanseri 1'inci sırada. Kalın bağırsak, akciğer, rahim ağzı ve tiroid kanserlerini görüyoruz. 2 yıl önceyle karşılaştırdığımız zaman rahim ağzı kanseri ikinci sırada olmasına rağmen bugün 4’üncü sıraya geçmiştir. Bunun nedeni de ulusal bazda yapılan arama tarama ve aşı olayları olarak değerlendirilmekte" dedi.

Erken teşhisin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ayhan, "Sigara içmeyin kanseri engellersiniz, alkol almayın minimuma düşürürsünüz. Hayat tarzınızı iyi ayarlayın. Obeziteden kaçın. Aşılanın. Aşı yaptırıldığında çoğu enfeksiyon yok oluyor. Bunların başında hepatit aşıları var. Zamanında tedavi olun. Bir kadın vücuduna aşık olacak. En küçük değişiklikte hekimine başvuracak" diye konuştu.

Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan da jinekolojik kanserlerin tedavisinde erken tanının en önemli unsur olduğunu söyledi. Gürkan, "Kadınların jinekolojik muayenelerini düzenli olarak gerçekleştirmeleri ve hekimleri ile açık iletişimde olmaları çok değerli. Görünüşte küçük sayılan semptomlar bile doğru teşhise yardımcı olabiliyor" dedi.

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