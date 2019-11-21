Prof. Dr. Ayşegül Karalezli: Sigara İçenlerin Oranları Ürkütücü Seviyelerde

Şehir Hastanesi’nde Dünya KOAH Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, sigara ve dumanında 7 bin tane zararlı maddenin bulunduğunu, bunların 69’unun kansere neden olduğunu açıkladı.

Dünya KOAH Günü dolayısıyla Ankara Şehir Hastanesi’nde (AŞH) bir program düzenledi. İdari Bina Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe alanındaki uzman hekimler, sağlık çalışanları, hastalıkla savaşan kişiler ve çok sayıda davetli katıldı.

KOAH YÜZDE 163 ARTTI!

Programda konuşan AŞH Göğüs Hastalıkları Kliniği İdari Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, KOAH'ın genellikle sigara nedeniyle akciğerlerde hava yollarında kalınlaşma ve balgam üreten bezlerde artışa yol açan, hava keseciklerini harap eden ve akciğer damarlarını tutan ilerleyici, tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalık olduğunu kaydetti. Karalezli hastalığın sigara dışında tezek, odun, kömür ve havaya salınan zararlı gazların etkisinden de ortaya çıkabildiğini belirtti. Dünyada ve Türkiye’de KOAH’tan yaşamını yitirenlerle ilgili bilgi veren Karalezli, “KOAH’tan ölenlerin sayısı tüm ölümler arasında 3. sırada. Dünyada tüm hastalıklar son 20-30 yıldan beri önemli ölçüde azalmışken KOAH’da yüzde 163 artış olmuştur” dedi.

YÜZDE 85 SİGARA İLE İLİŞKİLİ BİR HASTALIK

KOAH’ın yüzde 85 oranında sigara ile ilişkili bir hastalık olduğunu vurgulayan Karalezli, “Araştırmalara göre 20 yıl boyunca günde bir paket sigara içenlerde ya da 10 yıl süresince günde 2 paket sigara içenlerde KOAH'a yakalanma riski artıyor. Bunun yanı sıra pasif içicilikte de eğer 5 yıl süresince haftada 40 saat sigara dumanına maruziyette KOAH riski katlanıyor” diye konuştu.

SİGARA İÇENLERİN ORANLARI ÜRKÜTÜCÜ SEVİYELERDE

Türkiye’deki tütün tüketiminin giderek arttığının bilgisini veren Karalezli, “Türkiye, tütün tüketiminde dünyada 3’üncü sırada. Sigara içme oranı erkeklerde yüzde 45, kadınlarda yüzde 19, 13-15 yaş grubu arasında ise yüzde 18. Bu oranlar çok ürkütücü ve çok korkutucu. Tüm çabalara rağmen, pek çok kanunumuz var tütün kullanımı hala istenilen düzeye gerilemiş değil. Düşürülemediği gibi kadınlardaki yüzde 15’lik oran yüzde 19’a çıkmış durumda” şeklinde konuştu.

SİGARADA 7 BİN TANE ZARARLI MADDE VAR

Sigaradaki görünmeyen tehlikeyi hazırlanan bir görselle davetlilere gösteren Karalezli, “Sigara ve sigara dumanında 7 bin tane zararlı madde vardır Bunların 69’u kanserojen maddesi içermektedir” ifadelerini kullandı. Sigaraya alternatif olarak üretilen ürünlerin sağlık açısından daha zararlı olduğunun altını çizen Karalezli, “Sigara satan şirketlerin pazar payları azalmasından dolayı o şirketler yeni pazarlar oluşturmak için sigaradan daha fazla tehlikeli olan elektronik sigaralar ürettiler. Bunlar büyük tanka sahipler ve çok büyük ısı ile buhar oluşturuyorlar. İçine çikolata tadında, pamuk şeker tadında bir takım katkı maddeleri koyuluyor. Sigara yerine sigarayı bırakamayanlar kullansın diye ortaya çıkmış bir cihaz. Bunlar sigaradan daha tehlikeli” dedi.

NE KADAR SİGARA O KADAR HASTALIK RİSKİ

Karalezli son olarak şunları söyledi: “Kalp damar hastalıkları ülkemizde sigaraya bağlı ölüm nedenleri içerisinde ilk sırada. Çok aşırı sigara içmese bile hiç sigara içmemişlere göre yaklaşık 2 kat fazla kalp hastalığı riski oluşuyor. Ne kadar sigara o kadar çok risk artışı var. Sigara içenler 20 kat fazla akciğer kanserine yakalanıyorlar. 10 yıl, 15 yıl dahi geçse yüzde 50 oranında azalmakla birlikte risk hala devam ediyor. 2002’de yapılan bir araştırmada akciğer kanserli olguların sigara içme oranı yüzde 91.5 olarak saptanmış.” Öte yandan, etkinlikte, Sigarayı Bırakma Sertifika Töreni kapsamında sigarayı bırakan kişilere teşekkür belgesi takdim edildi, katılımcılara bilgilendirici broşür verildi ve solunum fonksiyon testleri yapıldı. Muhabirimiz de solunum fonksiyonu testi yaptırdı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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